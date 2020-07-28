Trump'tan şiddet eylemlerine karışan protestoculara "en az 10 yıl hapis" tehditi

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde federal mahkeme binasının göstericiler tarafından ateşe verildiğine işaret eden Trump, "Portland'daki federal mahkeme binasına ya da herhangi bir eyaletimiz ve şehrimizdeki herhangi bir federal binaya vandallık yapan ya da zarar veren anarşistler, provokatörler ya da protestocular, son dönemde onayladığımız Heykeller ve Anıtlar Kanunu çerçevesinde yargılanacaktır" ifadesini kullandı.