Trump'tan skandal paylaşım: Soykırımın yapıldığı Gazze'de dansözlü dolarlı parti
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşım tartışmalara neden oldu. Trump, yapay zeka ile oluşturulan videoda, Gazze Şeridi'ni tatil kentine dönüştürerek kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tatil yaparken gösterdi. Videoda, çocukların moloz yığınları arasında silahlı kişilerden kaçtığı anlar yer alırken, sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi. Trump, Gazze'nin devralınacağı ve Filistinlilerin zorla yerinden edileceği yönündeki planlarını da dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı skandal yapay zeka videosu tartışmalara neden oldu.