Trump'tan skandal paylaşım: Soykırımın yapıldığı Gazze'de dansözlü dolarlı parti

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşım tartışmalara neden oldu. Trump, yapay zeka ile oluşturulan videoda, Gazze Şeridi'ni tatil kentine dönüştürerek kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tatil yaparken gösterdi. Videoda, çocukların moloz yığınları arasında silahlı kişilerden kaçtığı anlar yer alırken, sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi. Trump, Gazze'nin devralınacağı ve Filistinlilerin zorla yerinden edileceği yönündeki planlarını da dile getirdi.

Trump'tan skandal paylaşım: Soykırımın yapıldığı Gazze'de dansözlü dolarlı parti - 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı skandal yapay zeka videosu tartışmalara neden oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'tan skandal paylaşım: Soykırımın yapıldığı Gazze'de dansözlü dolarlı parti - 2

NETANYAHU'YLA TATİL YAPIYOR!

Trump, videoda kendisini ve Netanyahu'yu Gazze'de tatil yaparken gösterdi. 

Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram'dan tepki gösterdi.

Trump'tan skandal paylaşım: Soykırımın yapıldığı Gazze'de dansözlü dolarlı parti - 3

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR MOLOZLARDAN KAÇIYOR

Çocukların moloz yığınları içinde silahlı kişilerden kaçtığı gösterilerek başlayan görüntülerde, ABD bayrağının renklerinde "Sıradaki ne?" yazısı ekrana geliyor.

Trump'tan skandal paylaşım: Soykırımın yapıldığı Gazze'de dansözlü dolarlı parti - 4

Ardından gelen karelerde Gazze, turistik bir tatil kentine dönüşmüş gibi gösteriliyor.

Lüks arabaların ve gökdelenlerin yer aldığı sokak görüntülerinde, Trump'ın altından figürleri görünüyor.

Trump'tan skandal paylaşım: Soykırımın yapıldığı Gazze'de dansözlü dolarlı parti - 5

DANSÖZLERLE DANS EDİYOR

Pek çok tabelada "Trump Gazze" ifadelerinin yazıldığı görünen videonun bir kısmında Trump, dansözlerle dans ediyor.

Trump'tan skandal paylaşım: Soykırımın yapıldığı Gazze'de dansözlü dolarlı parti - 6

MUSK PARA SAÇIYOR

Videoda ayrıca Elon Musk'ın ise mutlu bir şekilde geleneksel yemekler yediği ve etrafa para saçtığı görülüyor.

Videonun sonlarına doğru Trump ve Netanyahu'nun yan yana şezlongda uzandığı kareler yer alıyor.

Trump'tan skandal paylaşım: Soykırımın yapıldığı Gazze'de dansözlü dolarlı parti - 7

TRUMP DESTEKÇİLERİNDEN TEPKİ

Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram'dan tepki gösterdi.

Trump destekçisi olduğunu belli eden ve "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını yorumuna ekleyen bir kullanıcı, "Trump, sana daha iyi ekonomi, daha iyi yasalar ve ülkemize sahip çıkman için oy verdim. Bizim ulusumuzun geleceğimize odaklan, diğer ülkelere engeller yaratma." ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı, "Bu yapay zeka saçmalığı da ne? Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan skandal paylaşım: Soykırımın yapıldığı Gazze'de dansözlü dolarlı parti - 8

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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