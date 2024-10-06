Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi düzenledi. Trump'a mitingde başkan yardımcısı adayı J.D Vance ile ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk da eşlik etti. Demokrasinin korunması için Trump'ın kazanmak zorunda olduğunu öne süren Musk, "Herkes kayıt olsun ve oy versin. Yoksa bu son seçim olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
SUİKAST GİRİŞİMİNİN YAŞANDIĞI YERE DÖNDÜ
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi düzenledi.