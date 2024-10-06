Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi düzenledi. Trump'a mitingde başkan yardımcısı adayı J.D Vance ile ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk da eşlik etti. Demokrasinin korunması için Trump'ın kazanmak zorunda olduğunu öne süren Musk, "Herkes kayıt olsun ve oy versin. Yoksa bu son seçim olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting - 1

SUİKAST GİRİŞİMİNİN YAŞANDIĞI YERE DÖNDÜ

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi düzenledi.

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Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting - 2

Destekçileri, miting alanında Trump'ı Amerikan bayrakları, sloganlar ve "Amerika'yı yeniden büyük yap" yazan şapka ve tişörtlerle karşıladı.

Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting - 3

ELON MUSK DA MİTİNGE KATILDI

Trump'a mitingde başkan yardımcısı adayı J.D Vance ile ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk da eşlik etti.

Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting - 4

"AMERİKA İÇİN BİR KURŞUN GÖĞÜSLEDİK"

"Nerede kalmıştık?" diyerek konuşmasına başlayan Trump, buraya basit bir mesaj vermeye geldiğini belirterek, "Daha güçlü, onurlu ve birlik içinde kazanmaya çok daha yakınız." ifadelerini kullandı.

"Keskin nişancı korkunç canavardan Tanrı beni korudu ve başarılı olamadı" diyen Trump, "12 hafta önce hepimiz Amerika için bir kurşun göğüsledik." diye konuştu.

Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting - 5

RAKİPLERİNİ VE GÖÇMENLERİ HEDEF ALDI

Rakiplerinin kendisiyle çok fazla alanda mücadele yürüttüğünü belirten Trump, "Belki de beni öldürmeye çalışan onlardı." dedi.

Trump, "birlikte kazanacağız" mesajını vererek, ABD'nin "akıllı bir başkanı" olmazsa iç ve dış tehditlerin sorun yaratacağını ve "iç tehdidin Rusya, Kuzey Kore ve Çin'den daha tehlikeli olduğunu" savundu.

Çok sayıda "tehlikeli kişiyi sınır dışı" edeceklerini belirten Trump, ülkeye giren göçmenlerin bazılarının çok tehlikeli ve bazılarının da "deli" olduğunu söyledi.

Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting - 6

"SURATINDAN KANLAR AKARKEN SAVAŞTI"

Daha sonra Elon Musk'ı sahneye davet eden Trump, Musk'ın "ifade özgürlüğünü koruduğunu" belirtti.

Musk ise bir tarafta merdivenden çıkamayan bir başkan olduğunu, diğerinin ise "suratından kanlar akarken savaşmaya devam ettiğini" dile getirdi.

Amerika'nın "cesurların yurdu" olduğunu kaydeden Musk, "Sizi kimin temsil etmesini istiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting - 7

"TRUMP KAZANMAZSA SON SEÇİM OLABİLİR"

Musk, 2024 seçimlerinin ABD tarihindeki en önemli seçimlerden biri olduğunu, Demokratların özgür ifadeyi yok etmeye çalıştığını savundu.

Demokrasinin korunması için Trump'ın kazanmak zorunda olduğunu kaydeden Musk, "Herkes kayıt olsun ve oy versin. Yoksa bu son seçim olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting - 8

"TRUMP DEMOKRASİ İÇİN KURŞUN YEDİ"

Başkan yardımcısı adayı Vance ise burada yaptığı konuşmada, 13 Temmuz'u hiç unutmayacaklarını belirterek, "En kötüsünden korktuk ama Başkan Trump yumruğunu kaldırıp 'savaşa devam' dediğinde her şeyin yolunda olduğunu anladık. Burada olan gerçek bir mucizeydi." dedi.

Bizi kimse durduramayacak diyen Vance, "Harris, sen ne hakla demokrasiye tehditten bahsedebilirsin? Trump demokrasi için kurşun yedi. Sen ne yaptın?" sorusunu yöneltti.

Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting - 9

TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da miting sırasında silahlı saldırıya uğramış, etkinliğe katılan bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting - 10

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.

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