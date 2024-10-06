Trump'tan suikast girişimine uğradığı alanda yeni miting

"AMERİKA İÇİN BİR KURŞUN GÖĞÜSLEDİK"

"Nerede kalmıştık?" diyerek konuşmasına başlayan Trump, buraya basit bir mesaj vermeye geldiğini belirterek, "Daha güçlü, onurlu ve birlik içinde kazanmaya çok daha yakınız." ifadelerini kullandı.

"Keskin nişancı korkunç canavardan Tanrı beni korudu ve başarılı olamadı" diyen Trump, "12 hafta önce hepimiz Amerika için bir kurşun göğüsledik." diye konuştu.