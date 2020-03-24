Trump’tan U dönüşü (ABD İtalya’yı geçer mi?)

ntv.com.tr 24.03.2020 - 05:56 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 06:33
AMA ÖNCE SON DURUM; Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül corona virüs, ABD’de de 50 eyalette kendini göstermiş durumda.
Ülkede her gün 2 bin yeni vaka ve ortalama 50 ölüm gerçekleşiyor. ((Ölü sayısı 552'ye, vaka sayısı da 44 bine yükseldi)
New York Valisi ve Belediye başkanı, virüsün bu hızla ilerlemesi durumunda eldeki imkanların yetersiz kalacağına vurgu yaptılar.
ABD’nin nüfusu 350 milyon ve 100 milyon kişinin yaşadığı eyaletlerde sokağa çıkmayın uyarıları var; Amerikalılar da genel anlamda bu anonslara uyuyor...
En dikkak çeken nokta, yaklaşık 1 ay önce corona virüsle ilgili, “Bu bir grip. Hiç önemli değil. 3-4 hafta içerisinde gidecek” diyen ve “ABD ekonomisi, askeri ve parası güçlü” ifadelerini kullanan Trump’ın geldiği noktaydı:
“Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha da kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar.”
Basın toplantısına ilişkin bir başka not da, espriler yapmayı sürdüren Trump’ın ‘Çin virüsü’ ifadesi üzerine basın mensuplarıyla tartışmalara girmesi ve tansiyonun yükselmesiydi.
Normalde sakin bir duruşu olan Trump’ın gerginliği gözlerden kaçmadı.
Sonuç itibarıyla, ABD’de tüm eyaletlerde alarm durumu var, bunun yanında Temsilciler Meclisi‘nde 2, Senato’da da 1 vaka ortaya çıkmış durumda.
Günlük vaka artşı 2 bin, ortalama ölüm ise 50. Ülke açısından kötünün zirve yapacağı nokta; acil durum ilan edilen New York’un belediye başkanı ve valisini referans alırsak nisan ayının ortası.
Böyle giderse ABD, İtalya’yı geçecek gibi görünüyor...