Trump’tan U dönüşü (ABD İtalya’yı geçer mi?)

En dikkak çeken nokta, yaklaşık 1 ay önce corona virüsle ilgili, “Bu bir grip. Hiç önemli değil. 3-4 hafta içerisinde gidecek” diyen ve “ABD ekonomisi, askeri ve parası güçlü” ifadelerini kullanan Trump’ın geldiği noktaydı:

“Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha da kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar.”