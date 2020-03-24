Trump’tan U dönüşü (ABD İtalya’yı geçer mi?)

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsle ilgili 1 ay önce söylediklerinden farklı bir noktaya gelmiş durumda. 50 eyaletteki yeni vakalar, ölüm oranı ve en kötünün henüz yaşanmadığı düşünülürse, ABD'nin İtalya'yı geçeceğini söylemek mümkün... (NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, Trump'ın Beyaz Saray'daki toplantısını ve ülkedeki son durumu anlattı.)

ntv.com.tr 24.03.2020 - 05:56 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 06:33

Donald Trump’ın, Beyaz Saray'da corona virüs (Covid-19) ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısındaki açıklamaları dikkat çekiciydi.

AMA ÖNCE SON DURUM; Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül corona virüs, ABD’de de 50 eyalette kendini göstermiş durumda.

Ülkede her gün 2 bin yeni vaka ve ortalama 50 ölüm gerçekleşiyor. ((Ölü sayısı 552'ye, vaka sayısı da 44 bine yükseldi)

New York Valisi ve Belediye başkanı, virüsün bu hızla ilerlemesi durumunda eldeki imkanların yetersiz kalacağına vurgu yaptılar. 

ABD’nin nüfusu 350 milyon ve 100 milyon kişinin yaşadığı eyaletlerde sokağa çıkmayın uyarıları var; Amerikalılar da genel anlamda bu anonslara uyuyor...

Durum bu iken, Trump da basın toplantısında yeni önlemler açıkladı. HABERE GİT

En dikkak çeken nokta, yaklaşık 1 ay önce corona virüsle ilgili, “Bu bir grip. Hiç önemli değil. 3-4 hafta içerisinde gidecek” diyen ve “ABD ekonomisi, askeri ve parası güçlü” ifadelerini kullanan  Trump’ın geldiği noktaydı:

“Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha da kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar.” 

Durumun daha da kötüye gideceğini ve rakamların artacağını herkesle paylaşan Trump’ın bu durumu, eğer başkanlık seçimi olursa, Amerikalılar açısından unutulmazlar arasına girecek  gibi.

Basın toplantısına ilişkin bir başka not da, espriler yapmayı sürdüren Trump’ın ‘Çin virüsü’ ifadesi üzerine basın mensuplarıyla tartışmalara girmesi ve tansiyonun yükselmesiydi.

Normalde sakin bir duruşu olan Trump’ın gerginliği gözlerden kaçmadı.

Sonuç itibarıyla, ABD’de tüm eyaletlerde alarm durumu var, bunun yanında Temsilciler Meclisi‘nde 2,  Senato’da da 1 vaka ortaya çıkmış durumda.

Günlük vaka artşı 2 bin, ortalama ölüm ise 50. Ülke açısından kötünün zirve yapacağı nokta; acil durum ilan edilen New York’un belediye başkanı ve valisini referans alırsak nisan ayının ortası.

Böyle giderse ABD, İtalya’yı geçecek gibi görünüyor...

Öte yandan, Beyaz Saray basın odasına giden bir gazetecide virüse rastlandı. 9-11-14 ve 18 Mart’ta basın toplantılarına katılan gazatecilerle iletişim halinde olunduğu, ismi açıklanmayan basın mensubuyla temas kuranların ortaya çıkarılamaya çalışıldığı belirtildi.
New York
New York

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