Tsunami ve yanardağ patlaması beklentisi artıyor: Santorini depremi için 3 senaryo

Birinci senaryoyu, "2011-12'de olduğu gibi sismik aktivitenin giderek azalması ve hiçbir şeyin olmaması” şeklinde açıkladı.

İkinci senaryonun ise daha büyük bir ana depreme yol açan sismik aktivite olduğunu söyleyen Sinolakis "Büyük olasılıkla bir tsunami olacak ve etkisinin ne olacağını hesaplamamız gerekecek" dedi.

Sinolakis’e göre üçüncü senaryo ise magmanın içeri akmasıyla volkanın patlaması ya da su altında bir "volkan konisi" oluşması.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji profesörü ve Santorini Yanardağı Araştırma ve İzleme Enstitüsü (IMPES) başkanı Konstantinos Papazachos da Naftemporiki ile yaptığı röportajda, “Daha keyifli olmak isterdik, ancak Santorini bölgesindeki sismik dizi haftalarca devam edecek” diye konuştu.