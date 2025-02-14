Tsunami ve yanardağ patlaması beklentisi artıyor: Santorini depremi için 3 senaryo

Yunan adaları büyük depreme hazırlanırken, sallantıların yanardağı harekete geçirme veya tsunami yaratma olasılığı da tartışılmaya devam ediyor. Doğal Afetler profesörü Kostas Sinolakis'a göre Santorini depremi "büyük olasılıkla" bir tsunamiye yol açacak. İkinci ihtimal ise magmanın içeri akmasıyla volkanın patlaması ya da su altında bir "volkan konisi" oluşması. Uzmanlar, Santorini'deki son durumu değerlendirdi. (Haber: Derya Doğan)

Tsunami ve yanardağ patlaması beklentisi artıyor: Santorini depremi için 3 senaryo - 1

İki dakika arayla meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki iki sarsıntı, Kiklad Adaları'ndaki sismik hareketliliği yeniden başlattı.

Son zamanlarda birçok sakin, adayı terk ettiği için Santorini'deki polis devriyeleri hırsızlıkların önlenmesi adına artırıldı.

Uzmanlara göre Santorini, Amorgos ve diğer Kiklad adalarını sallayan depremlerin durması ayları bulabilir.

Doğal Afetler profesörü Kostas Sinolakis, Temsilciler Meclisi'nin yetkili bir komitesine verdiği brifingde üç olası senaryoyu ve bunların sonuçlarını anlattı.

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Tsunami ve yanardağ patlaması beklentisi artıyor: Santorini depremi için 3 senaryo - 2

Birinci senaryoyu, "2011-12'de olduğu gibi sismik aktivitenin giderek azalması ve hiçbir şeyin olmaması” şeklinde açıkladı.

İkinci senaryonun ise daha büyük bir ana depreme yol açan sismik aktivite olduğunu söyleyen Sinolakis "Büyük olasılıkla bir tsunami olacak ve etkisinin ne olacağını hesaplamamız gerekecek" dedi.

Sinolakis’e göre üçüncü senaryo ise magmanın içeri akmasıyla volkanın patlaması ya da su altında bir "volkan konisi" oluşması.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji profesörü ve Santorini Yanardağı Araştırma ve İzleme Enstitüsü (IMPES) başkanı Konstantinos Papazachos da Naftemporiki ile yaptığı röportajda, “Daha keyifli olmak isterdik, ancak Santorini bölgesindeki sismik dizi haftalarca devam edecek” diye konuştu.

Tsunami ve yanardağ patlaması beklentisi artıyor: Santorini depremi için 3 senaryo - 3

"TEKERRÜR SÜRESİ 300 YIL"

Jeodinamik Enstitüsü araştırma direktörü Thanasis Ganas'ın açıklamalarına göre, Santorini'deki kalderada Ağustos 4'ten bugüne kadar 2024 cm'ye kadar bir artış bilim adamları tarafından kaydedildi. 

Ganas’a göre ayrıca, kalderanın doğuya doğru yaklaşık 6 santimetre kaydığı gözlemlendi.

Ganas, “Bu uyarılmanın bir sonucudur. Şu anda endişe verici olduğunu söyleyemem çünkü bunu 2011-2012 yıllarında da görmüştük. Ve bunu bir patlama takip etmemişti. Ancak bu önemli bir değişiklik ve bunu izlememiz gerekiyor” dedi.

Ganas şu anda yanardağa, kalderaya ya da Kolombo'ya yönelik bir tehlike olmadığını söyledi. Amorgos fayı konusunda ise kesin konuştu. “Aktif hale gelme ihtimali yok, zira yapılan ölçümlere göre tekerrür süresi 300 yıl” diye konuştu.

Tsunami ve yanardağ patlaması beklentisi artıyor: Santorini depremi için 3 senaryo - 4

ERT'ye konuşan Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vassilis Karastathis şunları kaydetti: “Şu anda sakin bir dönem yaşıyoruz ancak bu dönem yine depremsellikle kesintiye uğrayacak. Bu olaylar bir andan diğerine durmuyor. Ancak bölge sakinlerinin sabırlı olması gerekiyor. Bir kireç çözülmesinin gerçekleşmekte olduğunu söylemek için haftalarca süren aralıklardan bahsettik. Zaman içinde bu düşüşün devam etmesi gerekiyor.”

Atina Üniversitesi Sismoloji Emeritus Profesörü Panagiotis Papadimitriou, Naftemporiki TV’de yaptığı konuşmada, Amorgos fayının “kilitlendiğini” söyledi ve “Büyük bir deprem yaşamayacağız, bu konuda dik duruyorum” dedi.

Volkanlarla ilgili bir soru üzerine ise güven verici bir tavır takınarak“depremlerin meydana geldiği bölgedeki magmatik sıvı akışının gelecekte orada var olan küçük volkanik merkezleri besleyebileceğini, ancak bunun bu kadar olduğunu, “başka bir şey olmadığını” söyledi.

Tsunami ve yanardağ patlaması beklentisi artıyor: Santorini depremi için 3 senaryo - 5
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