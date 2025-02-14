Tsunami ve yanardağ patlaması beklentisi artıyor: Santorini depremi için 3 senaryo
Yunan adaları büyük depreme hazırlanırken, sallantıların yanardağı harekete geçirme veya tsunami yaratma olasılığı da tartışılmaya devam ediyor. Doğal Afetler profesörü Kostas Sinolakis'a göre Santorini depremi "büyük olasılıkla" bir tsunamiye yol açacak. İkinci ihtimal ise magmanın içeri akmasıyla volkanın patlaması ya da su altında bir "volkan konisi" oluşması. Uzmanlar, Santorini'deki son durumu değerlendirdi. (Haber: Derya Doğan)
İki dakika arayla meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki iki sarsıntı, Kiklad Adaları'ndaki sismik hareketliliği yeniden başlattı.
Son zamanlarda birçok sakin, adayı terk ettiği için Santorini'deki polis devriyeleri hırsızlıkların önlenmesi adına artırıldı.
Uzmanlara göre Santorini, Amorgos ve diğer Kiklad adalarını sallayan depremlerin durması ayları bulabilir.
Doğal Afetler profesörü Kostas Sinolakis, Temsilciler Meclisi'nin yetkili bir komitesine verdiği brifingde üç olası senaryoyu ve bunların sonuçlarını anlattı.