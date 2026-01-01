Tufan kehanetini duyuran Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı
01.01.2026 10:46
AA
Gana Polis Teşkilatı, sosyal medyada tufan kehanetini duyurmasıyla gündeme gelen, Ebo Noah adıyla tanınan Evans Eshun'un gözaltına alındığını duyurdu.
Gana Polis Teşkilatının dün yaptığı yazılı açıklamada, Ebo Noah olarak tanınan Evans Eshun'un Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamada gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde, siber ortamdaki faaliyetlerin izlenmesine; korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Eshun'un soruşturmaya yardımcı olmak adına gözaltında tutulduğu ve herhangi bir resmi suçlama, belirli bir mahkeme tarihi ya da kefalet koşulunun bulunmadığı da eklendi.
NE OLMUŞTU?
Ganalı Ebo Noah, 31 Ağustos'ta TikTok üzerinden yaptığı bir canlı yayında, gördüğünü iddia ettiği bir rüya üzerine 25 Aralık'ı işaret ederek tufan kehanetini duyurmasıyla gündeme gelmişti. 25 Aralık geldiğinde Nuh'un gemisini andıran 10 ahşap gemi inşa eden Ebo Noah, Tanrı'nın daha fazla gemi üretimi için tufanı seneye ertelediğini duyurmuştu.
Ebo Noah'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gündem olup sevenlerine hitap etse de, kamuoyunun bir kısmı tarafından da tehlikeli buılunup Gana'da yankı uyandırmıştı.