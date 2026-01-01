Tufan kehanetini duyuran Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Ganalı Ebo Noah, 31 Ağustos'ta TikTok üzerinden yaptığı bir canlı yayında, gördüğünü iddia ettiği bir rüya üzerine 25 Aralık'ı işaret ederek tufan kehanetini duyurmasıyla gündeme gelmişti. 25 Aralık geldiğinde Nuh'un gemisini andıran 10 ahşap gemi inşa eden Ebo Noah, Tanrı'nın daha fazla gemi üretimi için tufanı seneye ertelediğini duyurmuştu.

Ebo Noah'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gündem olup sevenlerine hitap etse de, kamuoyunun bir kısmı tarafından da tehlikeli buılunup Gana'da yankı uyandırmıştı.