Tufts Üniversitesi ortaya çıkardı: Vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırıyor
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, kafa travmalarının vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırabildiğini ortaya koydu. Ses getiren çalışmada, kafa travmalarının Alzheimer hastalığına bağlı protein birikintilerine yol açtığı da görüldü.
Tufts Üniversitesi'nden biyomedikal mühendisliği uzmanı Dana Cairns ve araştırma ekibi, beyin dokusu modelleri kullanarak kafa travmalarının HSV-1 enfeksiyonları üzerindeki etkilerini analiz etti.