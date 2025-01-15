Tufts Üniversitesi ortaya çıkardı: Vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırıyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, kafa travmalarının vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırabildiğini ortaya koydu. Ses getiren çalışmada, kafa travmalarının Alzheimer hastalığına bağlı protein birikintilerine yol açtığı da görüldü.

Tufts Üniversitesi ortaya çıkardı: Vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırıyor - 1

Tufts Üniversitesi'nden biyomedikal mühendisliği uzmanı Dana Cairns ve araştırma ekibi, beyin dokusu modelleri kullanarak kafa travmalarının HSV-1 enfeksiyonları üzerindeki etkilerini analiz etti.

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Tufts Üniversitesi ortaya çıkardı: Vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırıyor - 2

Çalışmanın sonuçlarına göre, kafa travmasının ardından beyinde Alzheimer hastalığına bağlı protein birikintileri ve iltihaplanma görüldü.

Tufts Üniversitesi ortaya çıkardı: Vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırıyor - 3

HSV-1 virüsü, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artıran önemli bir faktör olarak kabul ediliyor. 2008'de yapılan bir çalışmada, Alzheimer hastalarının beyinlerinde bulunan plakların yüzde 90'ında bu virüsün genetik izlerine rastlanmıştı.

Tufts Üniversitesi ortaya çıkardı: Vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırıyor - 4

Yeni araştırmada ise kafa travmasından sonra HSV-1 virüsünün yeniden aktif hale geldiği ve beyin dokusunda ciddi hasar oluşturduğu tespit edildi.

Tufts Üniversitesi ortaya çıkardı: Vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırıyor - 5

Mini beyin modelleriyle yapılan deneylerde, kafa travması sonrasında eksitatör bir nörotransmitter olan glutamatın salınımının belirgin şekilde azaldığı gözlemlendi.

Tufts Üniversitesi ortaya çıkardı: Vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırıyor - 6

Ayrıca, yaşlandırılmış 8 haftalık beyin dokusunun travmalara karşı daha dirençli olduğu, buna karşın genç ve gelişen beyinlerin daha fazla zarar gördüğü belirlendi.

Tufts Üniversitesi ortaya çıkardı: Vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırıyor - 7

Araştırmacılar, sürekli kafa travmalarının beyin üzerindeki zararı artırarak HSV-1 virüsünün yeniden aktive olmasına neden olduğunu ve bu mekanizmanın Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların ilerleyişinde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Tufts Üniversitesi ortaya çıkardı: Vücutta gizli kalmış virüsleri uyandırıyor - 8

Cairns ve ekibi, kafa travmasından sonra ortaya çıkan hasarın engellenebilmesi için anti-enflamatuar ve antiviral tedavilerin faydalı olabileceğini öneriyor. Bu tür tedavilerin, virüsün yeniden aktif hale gelmesini engelleyerek Alzheimer gibi hastalıkların ilerlemesini durdurma potansiyeline sahip olabileceği düşünülüyor

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