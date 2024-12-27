Tuhaf, ilginç ve sıra dışı: 2024’te basına yansıyan en şaşırtıcı olaylar

"ÖLÜ" YAKINIYLA KREDİ ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Sosyal medyada nisanda yayılan videoda, Brezilya'da bir kadının amcası olduğunu iddia ettiği ancak aslında "ölü" olan kişiyi bankaya getirerek yaklaşık 3 bin dolarlık kredi çekmeye çalışması gündem oldu.



Banka çalışanları, tekerlekli sandalyede oturan ve önündeki kağıda kadın tarafından imza attırılmaya çalışan adamın "tepkisiz" olduğunu gördü. Durumundan şüphelenen çalışanlar daha sonra ambulansı aradı.



Ambulanstaki sağlık yetkililerinin adamın neredeyse birkaç saattir ölü olduğunu belirlemesi üzere kadın gözaltına alındı. Polis yetkililerinden Fabio Luiz Souza, "22 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştım." ifadelerini kullandı.