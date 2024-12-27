Tuhaf, ilginç ve sıra dışı: 2024’te basına yansıyan en şaşırtıcı olaylar
Tuhaf olaylar, zaman zaman gündemin kalabalığında kaybolsa da sıra dışı yanlarıyla hafızalarda kalmayı başardı. Herkesin hayatında en az bir kez karşılaşabileceği türdeki bu olaylar, bazen basının "bir numaralı malzemesi" haline gelebiliyor. 2024 yılı, dünya genelinde sıradışı ve tuhaf olaylarla dikkat çekti. Yeni Zelanda'da bir havalimanında üç dakikadan uzun vedalaşmaların yasaklanmasından, ABD'de bir adamın öksürerek kalın bağırsağını dışarı çıkarmasına kadar pek çok ilginç gelişme basına yansıdı. İşte 2024'de basına yansıyan en tuhaf olaylar.
YILLARCA AYNI NUMARALARI OYNADI MİLYONLAR KAZANDI
Yılın ilk tuhaf olaylarından biri ocakta, ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Fredric Norian'ın başına geldi. Sayısal lotoda 40 yıl boyunca aynı numaraları oynayan Norian, sonunda şansına kavuşarak 1,74 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.
Kazancıyla dikkatleri üzerine çeken Norian, loto yetkililerine yaptığı açıklamada artık yeni numaralar belirleyeceğini ifade etti.