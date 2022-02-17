Tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran Danimarka’da hastaneye yatışlar ve can kayıpları üçte bir arttı

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 10:45
Şubat ayının başında Covid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldıran ve pandeminin büyük ölçüde sona erdiğini ilan eden Danimarka’da corona virüsün etkileri gün geçtikçe artıyor.
Ülkede görülen kişi başına vaka sayısı dünya sıralamasında en üst sıralarda yer alırken, hem Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar hem de can kayıpları yaklaşık üçte bir oranında yükseldi.
Tüm dünyada Danimarka’nın kapalı alandaki maske zorunlulukları, aşı pasaportları ve gece kulüplerinin kapanması gibi kısıtlamaları kaldırması bir dönüm noktası olarak nitelenmiş, kısa süre sonra ABD'deki birçok eyalet maske kurallarını kaldırmaya başlamıştı.
Başbakan Mette Frederiksen, "Bu, hepimiz için yeni bir döneme geçişi işaret ediyor, çünkü Danimarka bir kez daha tamamen açık bir toplum olacak" derken, "Artık kritik aşamadan geçtiğimize inanmaya cüret ediyoruz" diye konuşmuştu.
Kısıtlamaların kaldırılmasının üzerinden iki haftalık bir süre geçmesinin ardından ise ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve hastaneye yatırılan kişi sayısı yaklaşık yüzde 33 arttı.
Scripps Translational Institute'un kurucusu ve yöneticisi Dr. Eric Topol, ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Danimarka iyi görünmüyor" derken, oranların dikey olarak yukarı çıktığını söyledi.
Topol, "Ölümler artık dik bir yükselişle zirvenin yüzde 67'si" ifadelerini kullanırken, "Dünya, tüm kısıtlamaları kaldırmak için bir rehber olarak Danimarka'ya bakıyor" dedi.
Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ülkede, Omicron'un daha bulaşıcı bir alt varyantı olan BA.2 nedeniyle vakalar tekrar yükselmeye başlarken, 13 Şubat'ta milyon sakin başına 7 bin 970 vaka ile tüm zamanların en yüksek ortalamasına ulaşıldı.
Danimarka’nın bir önceki zirvesi, Aralık 2020'de kaydedilmiş, ABD ve Birleşik Krallık’ta, son Omicron dalgalarının yüksekliğinde milyon sakin başına yaklaşık 2 bin 500 vaka görülmüştü.