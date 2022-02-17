Tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran Danimarka’da hastaneye yatışlar ve can kayıpları üçte bir arttı

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ülkede, Omicron'un daha bulaşıcı bir alt varyantı olan BA.2 nedeniyle vakalar tekrar yükselmeye başlarken, 13 Şubat'ta milyon sakin başına 7 bin 970 vaka ile tüm zamanların en yüksek ortalamasına ulaşıldı.

Danimarka’nın bir önceki zirvesi, Aralık 2020'de kaydedilmiş, ABD ve Birleşik Krallık’ta, son Omicron dalgalarının yüksekliğinde milyon sakin başına yaklaşık 2 bin 500 vaka görülmüştü.