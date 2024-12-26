Tüm dünyaya asker ihraç ediyorlar! "Futbolcu gibiyiz"
Kolombiya, dünyanın en büyük paralı asker ihracatçısı konumunda. Emekli olan binlerce askeri personel, savaşlarda çatışmak veya yurt dışında özel güvenlik olarak hizmet vermek üzere büyük meblağlar karşılığında işe alınıyor. Bu kişilerin birkaç ortak noktası var: erken yaşta emekli olan ve savaştan başka herhangi bir faaliyet için çok az eğitim almış eski askeri personeller olmaları. Paralı asker ve güvenlik pazarında Kolombiyalılara olan ilgi ise gayet haklı. Kolombiya, dünyanın en büyük ve en iyi eğitimli ordularından birine sahip olarak görülüyor.
SON 10 YILDA SAYILARI PATLADI
Kolombiya'nın paralı asker sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor.
İspanyol gazetesi El Pais'in haberinde, son 10 yılda para kazanmak isteyen binlerce Kolombiyalının Ukrayna ya da Sudan gibi ülkelere savaşmaya gittiği aktarıldı.
Savaşmayı tercih etmeyenler ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Meksika'da koruma ya da güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.