Tüm dünyaya asker ihraç ediyorlar! "Futbolcu gibiyiz"

TEK BİLDİKLERİ İŞ SAVAŞMAK

Bu kişilerin birkaç ortak noktası var: erken yaşta emekli olan ve savaştan başka herhangi bir faaliyet için çok az eğitim almış eski askeri personeller olmaları.

Eski askerler olarak, Kolombiya devletinden küçük bir emeklilik maaşı alıyorlar.

Bu durum da ülke dışında beş katı kadar fazla kazanma tekliflerini daha çekici hale getiriyor.