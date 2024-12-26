Tüm dünyaya asker ihraç ediyorlar! "Futbolcu gibiyiz"

Kolombiya, dünyanın en büyük paralı asker ihracatçısı konumunda. Emekli olan binlerce askeri personel, savaşlarda çatışmak veya yurt dışında özel güvenlik olarak hizmet vermek üzere büyük meblağlar karşılığında işe alınıyor. Bu kişilerin birkaç ortak noktası var: erken yaşta emekli olan ve savaştan başka herhangi bir faaliyet için çok az eğitim almış eski askeri personeller olmaları. Paralı asker ve güvenlik pazarında Kolombiyalılara olan ilgi ise gayet haklı. Kolombiya, dünyanın en büyük ve en iyi eğitimli ordularından birine sahip olarak görülüyor.

Tüm dünyaya asker ihraç ediyorlar! "Futbolcu gibiyiz" - 1

SON 10 YILDA SAYILARI PATLADI

Kolombiya'nın paralı asker sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor.

İspanyol gazetesi El Pais'in haberinde, son 10 yılda para kazanmak isteyen binlerce Kolombiyalının Ukrayna ya da Sudan gibi ülkelere savaşmaya gittiği aktarıldı.

Savaşmayı tercih etmeyenler ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Meksika'da koruma ya da güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Tüm dünyaya asker ihraç ediyorlar! "Futbolcu gibiyiz" - 2

TEK BİLDİKLERİ İŞ SAVAŞMAK

Bu kişilerin birkaç ortak noktası var: erken yaşta emekli olan ve savaştan başka herhangi bir faaliyet için çok az eğitim almış eski askeri personeller olmaları.

Eski askerler olarak, Kolombiya devletinden küçük bir emeklilik maaşı alıyorlar.

Bu durum da ülke dışında beş katı kadar fazla kazanma tekliflerini daha çekici hale getiriyor.

Tüm dünyaya asker ihraç ediyorlar! "Futbolcu gibiyiz" - 3

ONLARCA ÜLKEDE SAVAŞTILAR

Paralı asker ve güvenlik pazarında Kolombiyalılara olan ilgi gayet haklı. Kolombiya, dünyanın en büyük ve en iyi eğitimli ordularından birine sahip.

Kolombiyalı paralı askerler, Rusya, Yemen, Libya, Somali ve Afganistan dahil olmak üzere onlarca ülkede aktif olarak görev aldı.

Tüm dünyaya asker ihraç ediyorlar! "Futbolcu gibiyiz" - 4

"FUTBOLCULAR GİBİYİZ"

Kolombiyalı paralı askerlerin karıştığı en kötü şöhretli olay, 2021'de Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin suikastıydı. Port-au-Prince'teki saldırı nedeniyle on yedi Kolombiyalı hala gözaltında.

21 yıl boyunca Kolombiya ordusunun Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan Dante Hincapié, işe alım aşamasını şöyle anlatıyor:

“Aynı şey futbolcular için de ordu için de geçerlidir. Biz futbolcular gibiyiz. Birçok şirket Kolombiya'ya gelip işinize bakar ve size teklifte bulunur.”

Tüm dünyaya asker ihraç ediyorlar! "Futbolcu gibiyiz" - 5

PARALI ASKERLERİN YÜKSELİŞİ

Büyük insan kayıplarına yol açan paralı askerlerin yükselişi (Ukrayna'daki savaşta 300 Kolombiyalının öldüğünü tahmin ediliyor), hükümeti, "emekli askeri personeli sömüren" örgütleri yasadışı ilan etmek için, faaliyeti tamamen yasaklayan bir yasa çıkarmaya teşvik etti.

Tüm dünyaya asker ihraç ediyorlar! "Futbolcu gibiyiz" - 6

YAKIN GELECEKTE SONA ERMEYECEK

Emekli askerlerin haklarını koruyan bir örgüt olan Veterans for Colombia'nın kurucusu Alfonso Manzur, paralı askerlik faaliyetlerinin yakın gelecekte durmayacağını öngörüyor.

Uzman, binlerce Kolombiyalının bu işte çalıştığını ve güvenlik şirketlerinin müdahale etmediği Ukrayna ve Meksika gibi ülkelerde işe alımın yaygınlaşması nedeniyle genel bir sayım yapmanın giderek zorlaştığını söylüyor.

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