Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde vefatı, sadece Türkiye'de değil çok sayıda dünya ülkesinde hüzün ve gözyaşıyla karşılandı. Dost ülkelerde bayraklar yarıya indi, ulusal yaslar ilan edildi ve hatta okullar tatil edildi. İşte dünya basınına damga vuran acı ve duygu yüklü manşetler...
ALMANYA: HİÇBİR DEVLET LİDERİNİN BAŞARAMADIĞI
Alman basını, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatını övgü ve hüzün dolu sözlerle duyurdu.
Gazete, "Atatürk, Türkiye’yi tek düşmanı kalmamış şekilde bırakmıştır. Bu, zamanımızın hiçbir devlet liderinin başaramadığı bir şeydir." ifadelerini kullandı.