Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu?

NEW YORK TIMES: YÜKSELEN BİR ULUS YARATTI

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The New York Times da Atatürk'e saygi duruşunda bulunan yayın kuruluşları arasındaydı.

Gazete haberi, "Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında bugün vefat etti." ifadeleriyle duyurdu.

Manşetinde ise, "Bir savaş kahramanı olan Atatürk, yükselen bir ulus yarattı." ifadelerine yer verildi.