Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde vefatı, sadece Türkiye'de değil çok sayıda dünya ülkesinde hüzün ve gözyaşıyla karşılandı. Dost ülkelerde bayraklar yarıya indi, ulusal yaslar ilan edildi ve hatta okullar tatil edildi. İşte dünya basınına damga vuran acı ve duygu yüklü manşetler...

Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu? - 1

ALMANYA: HİÇBİR DEVLET LİDERİNİN BAŞARAMADIĞI

Alman basını, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatını övgü ve hüzün dolu sözlerle duyurdu.

Gazete, "Atatürk, Türkiye’yi tek düşmanı kalmamış şekilde bırakmıştır. Bu, zamanımızın hiçbir devlet liderinin başaramadığı bir şeydir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu? - 2

NEW YORK TIMES: YÜKSELEN BİR ULUS YARATTI

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The New York Times da Atatürk'e saygi duruşunda bulunan yayın kuruluşları arasındaydı.

Gazete haberi, "Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında bugün vefat etti." ifadeleriyle duyurdu.

Manşetinde ise, "Bir savaş kahramanı olan Atatürk, yükselen bir ulus yarattı." ifadelerine yer verildi.

Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu? - 3

FINANCIAL TIMES: TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KURUCUSU

İngiliz gazetesi Financial Times ise, "Kemal Atatürk: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu" başlığıyla haberi tam sayfa olarak okuyucularıyla paylaştı.

Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu? - 4

FRANSA: MUCİZEVİ BİR ADAMDI

Fransız gazetesi Le Figaro, Ulu Önder'in kaybını birinci sayfada okuyucularıyla paylaştı.

Atatürk'ün ölümü üzerine yazılan makalede, “Doğu’nun ışıklarına çelik grisi gözlerini kapatan ne mucizevi bir adamdı” ifadeleri kullanıldı.

Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu? - 5

PARIS SOIR: KADINLARI ÖZGÜRLEŞTİREN LİDER

Fransız gazetesi Paris Soir haberi, “Kemal Atatürk vefat etti” başlığıyla duyurdu.

Mustafa Kemal’den övgüyle bahseden gazete haberde Ulu Önder'in modern Türkiye’yi yarattığını, kadınları özgürleştirdiğini, milli bir sanayi kurduğunu aktardı.

Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu? - 6

Fransız gazetesi Excelsior ise, “Modern Türkiye’nin kurucusu Kemal Atatürk, dün sabah vefat etti” başlıklı haberinde, dört cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu? - 7

The Sunday Times gazetesi, Atatürk'ün ölüm haberinin uzun bir hastalığın ardından geldiğini yazdı.

Tüm dünyayı ağlatan lider: Dış basın Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurmuştu? - 8

"YENİLGİDEN ZAFER ÇIKARAN ASKER"

The Hindustan Times da Atatürk'ün vefatına geniş yer ayırdı.

Ata'nın ölümü, "Modern Türkiye'nin kurucusu vefat etti" ifadeleriyle duyuruldu.

Gazete, attığı başlıklardan birinde Mustafa Kemal'den, "Yenilgiden zafer çıkaran asker" olarak bahsetti.

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