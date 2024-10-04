Tüm uyarılar hiçe sayıldı: ABD hükümeti Gazze'deki katliama nasıl ortak oldu?

YARDIM GRUPLARININ AYLARA İHTİYACI VARDI

İnsani yardım gruplarının yerlerinden edilmiş sivillere destek sağlamak için aylara ihtiyacı vardı.

Beyaz Saray'ın insani müdahaleden sorumlu üst düzey yetkilisi Paula Tufro, "Değerlendirmemiz, insani bir felaket yaratmadan bu ölçekte bir yerinden edilmenin hiçbir yolu olmadığı yönünde." diye yazdı.

Bu değerlendirmeye göre bir milyondan fazla insana "temel hizmetler" sağlamak için yapıların kurulması "aylar" alacaktı.