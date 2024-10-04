Tüm uyarılar hiçe sayıldı: ABD hükümeti Gazze'deki katliama nasıl ortak oldu?
Geçtiğimiz ekim ayında İsrail'in on binlerce sivilin hayatına mal olan saldırıları başlarken çok sayıda ABD'li yetkilinin gizli tutulan e-postalar aracılığıyla hükümeti uyardığı ortaya çıktı. Yetkililer, e-postalarında kitlesel tahliyenin insani bir felaket olacağını ve uluslararası hukuku ihlal ederek savaş suçu suçlamalarına yol açabileceğini yazdı. Reuters, krizin başlamasından sadece birkaç gün sonra, 11-14 Ekim tarihleri arasında üst düzey ABD yönetim yetkilileri arasındaki üç e-posta dizisini inceledi. ABD hükümetinin etkisiz ve verimsiz kaldığını vurgulayan yetkililer, savaş süresince birer birer istifalarını duyurdu. Bu sırada ABD Başkanı Biden'ın Gazze hakkındaki kamuoyu yorumları, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Hamas'a karşı büyük ölçüde serbestlik tanımıştı. Peki tüm uyarıları hiçe sayan ABD hükümeti, Gazze'deki katliama adım adım nasıl ortak oldu?
SAVAŞIN BAŞLANGICINDA UYARDI
İsrail geçtiğimiz yıl ekim ayında Gazze'nin kuzeyine hava saldırıları düzenlemeye başlayarak bölgeden bir milyondan fazla Filistinlinin tahliyesini emretti.
On binlerce sivilin hayatına mal olan saldırılar başlarken, üst düzey bir Pentagon yetkilisi Beyaz Saray'a sert bir uyarıda bulundu.