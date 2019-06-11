Tuna Nehri'nde batan yolcu teknesi çıkarılıyor
İHA
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri'nde başka bir tekneyle çarpışıp batan turist teknesinin enkazını çıkartma çalışması başladı.
-
1Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri'nde bir turist teknesi geçtiğimiz ay başka bir tekneyle çarpışarak batmıştı.
-
2Tuna Nehri'nde son 50 yıl içinde yaşanan en büyük felaket olan kazada 28 kişi hayatını kaybetmiş ancak 20 cesede ulaşılabilmişti.
-
3Kazanın ardından yaklaşık bir ay sonra arama kurtarma ekipleri tekneyi nehrin dibinden çıkarma çalışmalarına başladı.
-
4Gemiyi çıkarma çalışmaları sırasında kaptanın cesedinin çıkarılması için uzman dalgıç ekibi nehre daldı.
-
5Kısa bir süre sonra dalgıçların sudan bir ceset çıkardığı gözlendi.
-
6Gemide hayatını kaybeden Güney Korelileri merak ettiği için kurtarma çalışmalarını izlemeye gelen Güney Koreli Lee Seung Hwan isimli turist, “Umarım kayıp cesetler bulunabilir ve huzur içinde ailelerine tekrar kavuşturulur” dedi.
-
7Macaristan polisi, turist teknesine çarpan 64 yaşındaki kaptanı şüpheli olarak gösterirken, kaptan hata yaptığını reddediyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16