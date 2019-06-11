NTV

Tuna Nehri'nde batan yolcu teknesi çıkarılıyor

İHA

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri'nde başka bir tekneyle çarpışıp batan turist teknesinin enkazını çıkartma çalışması başladı.

  • 1

    Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri'nde bir turist teknesi geçtiğimiz ay başka bir tekneyle çarpışarak batmıştı.
  • 2

    Tuna Nehri'nde son 50 yıl içinde yaşanan en büyük felaket olan kazada 28 kişi hayatını kaybetmiş ancak 20 cesede ulaşılabilmişti.
  • 3

    Kazanın ardından yaklaşık bir ay sonra arama kurtarma ekipleri tekneyi nehrin dibinden çıkarma çalışmalarına başladı.
  • 4

    Gemiyi çıkarma çalışmaları sırasında kaptanın cesedinin çıkarılması için uzman dalgıç ekibi nehre daldı.
  • 5

    Kısa bir süre sonra dalgıçların sudan bir ceset çıkardığı gözlendi.
  • 6

    Gemide hayatını kaybeden Güney Korelileri merak ettiği için kurtarma çalışmalarını izlemeye gelen Güney Koreli Lee Seung Hwan isimli turist, “Umarım kayıp cesetler bulunabilir ve huzur içinde ailelerine tekrar kavuşturulur” dedi.
  • 7

    Macaristan polisi, turist teknesine çarpan 64 yaşındaki kaptanı şüpheli olarak gösterirken, kaptan hata yaptığını reddediyor. 
    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin