Tunca Nehri alarm veriyor: Tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı

Eski Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, son iki günde Edirne'ye metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek, "Yağışların bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Nehirlerdeki su seviyeleri yavaş yavaş yükseliyor. Şu anda büyük çaplı bir taşkın söz konusu görünmüyor ancak alçak kesimlerde, dere geçişlerinde ve bazı köy yollarında taşkınlar yaşanıyor. Eğer önümüzdeki günlerde yağış miktarı artarsa, özellikle alçak noktalar ve sedde bölgelerinde su birikintileri kaçınılmaz olur. Bu nedenle menfezlerin ve pompa istasyonlarının aktif ve hazır durumda tutulması gerekiyor" dedi.