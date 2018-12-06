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Tünel kazarak geçmeye çalıştılar ama yine yakalandılar

ntv.com.tr

Orta Amerika'dan ABD'ye gitmeye çalışan ancak Meksika sınırında sıkışıp kalan göçmenler sınırı geçmek için her yolu deniyor.

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    Trump yönetiminin binlerce askerle sınırda beklediği Meksika'nın Tijuana kentinde toplanan göçmenler, metal çitleirn altından geçmeye çalıştı.
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    Çitlerin altından tünel kazarak sınırı geçmeye çalışan mültecilerin bu girişimi de sonuçsuz kaldı.
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    ABD güvenlik güçleri sözcüsü Fidel Baca, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 kişinin sınırında altından geçerken yakalandığını duyurdu.
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    ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 9 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

    Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde politikamız 'Yakala ve tutukla' şeklindedir" ifadesini kullanmıştı. 

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