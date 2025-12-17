Tunus'ta sokaklar karıştı, protestolar şiddetlendi

Siyasi atmosferi geren en önemli gelişmelerden biri de yargı cephesinde yaşandı.

Mahkeme, geçen hafta önde gelen muhalif lider Abir Musi'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Özgür Anayasa Partisi lideri olan ve Cumhurbaşkanı Said'in "tek adam" yönetimine karşı sert eleştirileriyle tanınan Musi, iki yıl içinde üçüncü kez yargılanmıştı.

Musi'nin avukatı Nafaa Laribi, kararı "adaletsiz" ve "siyasi bir emir" olarak nitelendirmişti.

Yargıdaki bu sert tutum sadece Musi ile sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz ay bir temyiz mahkemesi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla aralarında Necib Şebbi, Ayyaşi Hammami ve Şeyma İssa gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda muhalif lider, iş insanı ve avukata 45 yıla varan hapis cezaları vermişti.

İnsan hakları örgütleri, Said'in yargıyı ve polisi muhalefeti susturmak için bir araç olarak kullandığını savunurken, Cumhurbaşkanı bu iddiaları reddederek ülkeyi "hainlerden temizlediğini" belirtiyor.

Siyasi ve toplumsal çalkantılara derinleşen ekonomik kriz eşlik ediyor. Yüksek enflasyon, temel gıda maddelerindeki kıtlık ve yetersiz kamu hizmetleri halkın öfkesini körüklüyor.

Ülkenin en güçlü sendikası olan UGTT, kötüleşen yaşam koşullarına tepki olarak ülke çapında grev çağrısında bulundu.