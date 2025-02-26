Turistler sadece uzak bir köşedeki özel bölgeye girebilecek: Kuzey Kore 5 yıl sonra kapıyı açtı
Kuzey Kore, beş yılı aşkın bir süre sonra Batılı turistlere kapılarını açtı. Ocak 2020'de sınırlarını Covid 19'a karşı kapatan Kim Jong Un yönetimi, geçen yıl özel bir Rus grup dışında hiçbir turistin ülkeye girmesine izin vermemişti. Ancak turistler şimdilik yalnızca ülkenin uzak bir köşesindeki Rason özel ekonomik bölgesini ziyaret edebilecek.
Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, beş yıldan uzun bir süre sonra Kuzey Kore'ye gidiyor.
Kuzey Kore, Ocak 2020'de sınırlarını Covid 19'a karşı kapattı ve geçen yıl dikkatlice organize edilmiş bir gezide, özel bir Rus turist grubu dışında, bu aya kadar başka hiçbir turistin girmesine izin verilmedi.
Köklü seyahat şirketi Koryo Tours, 20-24 Şubat tarihleri arasında beş günlük bir gezi için 13 turist aldı.
Ancak Kuzey Kore yetkililerinin bu tür bir tur grubuna açtığı tek yer, ülkenin uzak bir köşesindeki Rason adlı uzak bir özel ekonomik bölge.