Turistler sadece uzak bir köşedeki özel bölgeye girebilecek: Kuzey Kore 5 yıl sonra kapıyı açtı

Kuzey Kore, beş yılı aşkın bir süre sonra Batılı turistlere kapılarını açtı. Ocak 2020'de sınırlarını Covid 19'a karşı kapatan Kim Jong Un yönetimi, geçen yıl özel bir Rus grup dışında hiçbir turistin ülkeye girmesine izin vermemişti. Ancak turistler şimdilik yalnızca ülkenin uzak bir köşesindeki Rason özel ekonomik bölgesini ziyaret edebilecek.

Turistler sadece uzak bir köşedeki özel bölgeye girebilecek: Kuzey Kore 5 yıl sonra kapıyı açtı - 1

Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, beş yıldan uzun bir süre sonra Kuzey Kore'ye gidiyor. 

Kuzey Kore, Ocak 2020'de sınırlarını Covid 19'a karşı kapattı ve geçen yıl dikkatlice organize edilmiş bir gezide, özel bir Rus turist grubu dışında, bu aya kadar başka hiçbir turistin girmesine izin verilmedi.

Köklü seyahat şirketi Koryo Tours, 20-24 Şubat tarihleri arasında beş günlük bir gezi için 13 turist aldı.

Ancak Kuzey Kore yetkililerinin bu tür bir tur grubuna açtığı tek yer, ülkenin uzak bir köşesindeki Rason adlı uzak bir özel ekonomik bölge.

DÜNYA HABERLERİ

Turistler sadece uzak bir köşedeki özel bölgeye girebilecek: Kuzey Kore 5 yıl sonra kapıyı açtı - 2

ÇİN VE RUSYA SINIRINDA

Burası Kuzey Kore'nin Çin ve Rusya ile sınırlarının kesiştiği yer.

Turistler Çin'den uçakla değil karayoluyla geçmek zorunda ve henüz gösterişli başkent Pyongyang'a gidemiyorlar.

Rason, 1990'larda Kuzey Kore'nin ilk özel ekonomik bölge kurma girişimiydi.

Kışın donmayan bir limanı ve Rusya'ya demiryolu bağlantısı var.

Turistler sadece uzak bir köşedeki özel bölgeye girebilecek: Kuzey Kore 5 yıl sonra kapıyı açtı - 3

COVID SONRASINA ALIŞAMADILAR

Koryo Tours önümüzdeki haftalarda ve aylarda Rason'a turist getirmeye devam etmeyi planlıyor.

Ancak Kuzey Kore, başkent Pyongyang'daki yabancı elçilikler ve Birleşmiş Milletler ofislerinin hala kapalı olduğu ve Güney Kore ve ABD ile ilişkilerin düşük bir noktada olduğu Covid sonrası normale hala alışamadı.

Pandemiden önce turizm Kuzey Kore için iyi bir işti.

Ülke bu yıl haziran ayında doğu kıyısındaki Wonsan yakınlarında yeni bir sahil beldesi açmayı planlıyor.

Ancak şimdilik turistlerin ziyaret edip edemeyeceğini kimse bilmiyor.

Turistler sadece uzak bir köşedeki özel bölgeye girebilecek: Kuzey Kore 5 yıl sonra kapıyı açtı - 4
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