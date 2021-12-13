Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bali’de, muson rüzgarları nedeniyle sahiller tonlarca atıkla doldu. Endonezya’ya bağlı ada ülkesinde turistler ve gönüllüler sahillerdeki atıkları temizlemek için çalışma başlattı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 11:17

Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 1

Gelirinin yaklaşık yüzde 80’ini turizm faaliyetlerinden elde eden Bali, muson rüzgarları nedeniyle tonlarca atıkla doldu taştı.

Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 2

’ya bağlı ada ülkesinde, özellikle sahillere kuvvetli muson rüzgarları nedeniyle plastik atık ve çöpler gelirken, turistler ve ada sakinleri temizlik çalışması başlattı.

Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 3

Ada ülkesinin ünlü plajlarından Berawa’da karaya vuran tonlarca plastik atığın ve çöpün temizlenme çalışmaları devam ederken, yağış ve rüzgarların adayı kirletmeye devam ettiği aktarıldı.

Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 4

RÜZGARLARIN GETİRDİĞİ ATIKLARDAN DİĞER KARELER...

Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 5
Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 6
Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 7
Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 8
Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 9
Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 10
Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 11
Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 12
Turizm cenneti Bali’de tonlarca atık sahillere doldu - 13

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