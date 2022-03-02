Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor

ABD’de yer alan önemli turizm destinasyonlarından Hawaii, corona virüs kısıtlamalarını 26 Mart itibarıyla kaldıracağını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 10:40

Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 1

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Hawaii’de corona virüs kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklandı.

Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 2

Resmi verilere göre yılda yaklaşık 10 milyon turistin seyahat ettiği ve gelirinin yüzde 21’ini turizmden sağlayan eyalet ile ilgili Vali David Ige yaptığı açıklamada, Hawaii'nin sert Covid-19 giriş şartlarını 26 Mart'ta kaldıracağını duyurdu.

Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 3

Gezginlerin artık zorunlu bir karantinayı atlamak için bir Covid-19 aşısının kanıtı veya negatif tesi göstermesinin gerekmeyeceği belirtildi.

Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 4

Aşı kanıtı göstermeyen veya testi negatif çıkanlara uygulanan beş günlük karantina da kalkacağı duyurulurken, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun ise süreceği vurgulandı.

Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 5

Vali Ige, "Bu kararı verirken, Hawaii, ABD ve Avrupa'da azalan Covid-19 vaka sayılarını düşündük" dedi. 

Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 6
Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 7
Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 8
Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 9
Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 10
Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 11
Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 12
Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 13
Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor - 14

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