Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 10:40
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Hawaii’de corona virüs kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklandı.
Resmi verilere göre yılda yaklaşık 10 milyon turistin seyahat ettiği ve gelirinin yüzde 21’ini turizmden sağlayan eyalet ile ilgili Vali David Ige yaptığı açıklamada, Hawaii'nin sert Covid-19 giriş şartlarını 26 Mart'ta kaldıracağını duyurdu.
Gezginlerin artık zorunlu bir karantinayı atlamak için bir Covid-19 aşısının kanıtı veya negatif tesi göstermesinin gerekmeyeceği belirtildi.
Aşı kanıtı göstermeyen veya testi negatif çıkanlara uygulanan beş günlük karantina da kalkacağı duyurulurken, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun ise süreceği vurgulandı.
Vali Ige, "Bu kararı verirken, Hawaii, ABD ve Avrupa'da azalan Covid-19 vaka sayılarını düşündük" dedi.