Turizm cenneti Hawaii corona virüs kısıtlamalarını kaldırıyor

Resmi verilere göre yılda yaklaşık 10 milyon turistin seyahat ettiği ve gelirinin yüzde 21’ini turizmden sağlayan eyalet ile ilgili Vali David Ige yaptığı açıklamada, Hawaii'nin sert Covid-19 giriş şartlarını 26 Mart'ta kaldıracağını duyurdu.