Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir
Yunanistan’ın turizm merkezlerinden Santorini adası, peş peşe gelen depremler nedeniyle kâbus gibi günler yaşıyor. Bölgede daha büyük bir deprem riskinin sürdüğünü söyleyen Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, "Bu, haftalar hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç" dedi. Fotoğraflarla Santorini'de son durum...
İkonik beyaz badanalı küp şeklindeki mimarisiyle Yunanistan’ın önemli turizm destinasyonun başında gelen Santorini Adası ardı ardına yaşanan depremler ve sismik hareketlilik nedeniyle kabus gibi günler yaşıyor.