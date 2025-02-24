Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu Başkanı Lekkas, şunları ekledi: "Santorini adası, volkanik patlamalar, depremler, toprak kaymaları ve erozyon gibi doğal süreçlerin bir sonucu olarak oluştu. Bugün ise insan müdahalesi, bu doğal süreçlerin felaketlere dönüşmesine yol açıyor."