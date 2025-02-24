Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir

Yunanistan’ın turizm merkezlerinden Santorini adası, peş peşe gelen depremler nedeniyle kâbus gibi günler yaşıyor. Bölgede daha büyük bir deprem riskinin sürdüğünü söyleyen Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, "Bu, haftalar hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç" dedi. Fotoğraflarla Santorini'de son durum...

Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir - 1

İkonik beyaz badanalı küp şeklindeki mimarisiyle Yunanistan’ın önemli turizm destinasyonun başında gelen Santorini Adası ardı ardına yaşanan depremler ve sismik hareketlilik nedeniyle kabus gibi günler yaşıyor.

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Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir - 2

Ada genelinde yaşanan sismik ve volkanik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken AA, sakinlerinin de terk ettiği Fira Kasabası dron destekli görüntülerle havadan görüntülendi.

Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir - 3

Boş sokaklarda, birkaç kedi ve az sayıda kişinin görüldüğü ada hayalet kenti anımsatıyor.

Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir - 4

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, Santorini ile Yamurgi adaları arasında meydana gelen sismik hareketliliğin uzun süreceğini ve daha büyük bir deprem riskinin sürdüğünü söyledi.

Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir - 5

Lekkas, başkent Atina'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu, haftalar hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç. Bu tür sismik hareketler kolayca sonlanmaz" dedi.

Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir - 6

Lekkas,  Santorini Adası'nın son 30 yılda plansız bir şekilde büyüdüğünü ve kaçak yapılaşmanın ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Bu durumun büyük bir risk oluşturduğunun altını çizdi. 

Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir - 7

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu Başkanı Lekkas, şunları ekledi: "Santorini adası, volkanik patlamalar, depremler, toprak kaymaları ve erozyon gibi doğal süreçlerin bir sonucu olarak oluştu. Bugün ise insan müdahalesi, bu doğal süreçlerin felaketlere dönüşmesine yol açıyor."

Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir - 8
Turizmin gözdesi Santorini şimdi bir hayalet şehir - 9
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