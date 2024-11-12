Türk bilim insanları ortaya çıkardı! Mars'ta hamile kalmak mümkün mü?
Türk bilim insanlarının Mars ile ilgili gerçekleştirdiği araştırmalar, uzay bilimleri ve sağlık alanında dikkat çekti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurrahman Ergin Demir ve ekibi, Mars’ta hamilelik üzerine yaptıkları çalışmalarla önemli bilimsel verilere ulaştıklarını açıkladı. Araştırmada, 2050 yılına kadar Mars’ta kurulması planlanan kolonilerde hamileliğin mümkün olup olmadığıyla ilgili gündem yaratan sonuçlara ulaşıldı.
TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN ÇARPICI KEŞİF
Uluslararası bilim dergisi New Scientist'te yayımlanan habere göre, Dr. Abdurahman Ergin Demir ve ekibi, Mars yüzeyinde hamilelik konusunda yeni bilgiler ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi.