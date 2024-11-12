Türk bilim insanları ortaya çıkardı! Mars'ta hamile kalmak mümkün mü?

Türk bilim insanlarının Mars ile ilgili gerçekleştirdiği araştırmalar, uzay bilimleri ve sağlık alanında dikkat çekti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurrahman Ergin Demir ve ekibi, Mars’ta hamilelik üzerine yaptıkları çalışmalarla önemli bilimsel verilere ulaştıklarını açıkladı. Araştırmada, 2050 yılına kadar Mars’ta kurulması planlanan kolonilerde hamileliğin mümkün olup olmadığıyla ilgili gündem yaratan sonuçlara ulaşıldı.

Türk bilim insanları ortaya çıkardı! Mars'ta hamile kalmak mümkün mü? - 1

TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN ÇARPICI KEŞİF

Uluslararası bilim dergisi New Scientist'te yayımlanan habere göre, Dr. Abdurahman Ergin Demir ve ekibi, Mars yüzeyinde hamilelik konusunda yeni bilgiler ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Türk bilim insanları ortaya çıkardı! Mars'ta hamile kalmak mümkün mü? - 2

MARS'TA HAMİLE KALMAK MÜMKÜN MÜ?

Çalışma, Mars'ta hamileliğin mümkün olup olmayacağını anlamak amacıyla yapıldı ve 6 aylık bir uzay yolculuğunu modelleyen gebelik simülasyonlarıyla desteklendi. Bu simülasyonlarda, Mars'ta hamile kalmanın yüksek radyasyon nedeniyle oldukça riskli olduğu ortaya kondu.

Türk bilim insanları ortaya çıkardı! Mars'ta hamile kalmak mümkün mü? - 3

RADYASYON TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇIYOR

Araştırmada, uzay giysilerinin sağladığı korumaya rağmen, Mars yüzeyinde maruz kalınacak kozmik radyasyonun dünyaya kıyasla çok daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Türk bilim insanları ortaya çıkardı! Mars'ta hamile kalmak mümkün mü? - 4

Tahminlere göre, uzayda kalacak bir insan 90 ila 324 mSv radyasyon alırken, Dünya’da bu oran en fazla 5 mSv seviyesinde kalıyor. Bu yüksek radyasyon, Mars’ta hamileliğin tehlikeli hale gelmesine yol açıyor.

Türk bilim insanları ortaya çıkardı! Mars'ta hamile kalmak mümkün mü? - 5

RADYASYON KORUMA ÇALIŞMALARI

Türk araştırmacılar, bu çalışmanın gelecekte güneş sisteminin diğer bölgelerinde de hamileliğe yönelik koruma stratejileri geliştirmek için bir başlangıç olduğunu belirtti.

Türk bilim insanları ortaya çıkardı! Mars'ta hamile kalmak mümkün mü? - 6

Özellikle uzun süreli uzay seyahatlerinde, istenmeyen gebelik durumlarında daha gelişmiş koruyucu giysi ve donanımların üretilmesi gerektiği ifade edildi.

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