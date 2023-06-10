Türk gemisinde kaçak göçmen krizi: Mürettebatın güvenliği sağlandı
İtalya'daki limanda hareketli saatler yaşandı. Türkiye'den Fransa'ya giden Türk kargo gemisi kaçak göçmenlerce alıkonuldu. Gemideki kaçak göçmenlere İtalyan güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. İtalya Savunma Bakanı, geminin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenlerin, İtalyan özel kuvvetlerinin operasyonuyla yakalandığını ve operasyonun başarılı bir şekilde bittiğini duyurdu.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'den Fransa'ya giden Türk gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenlerin, İtalyan özel kuvvetlerinin operasyonuyla yakalandığını ve operasyonun başarılı bir şekilde bittiğini duyurdu.