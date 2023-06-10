Türk gemisinde kaçak göçmen krizi: Mürettebatın güvenliği sağlandı

Yapılan incelemelerde geminin kaçaklar tarafından el konulmasında kullanıldığı düşünülen iki bıçak ve bir kesici alt bulunduğu da basına yansıdı

Bu arada, geminin güvenlik görüntülerini inceleyen İtalyan Mali Polisinin kaçak göçmenleri gemide nerede tespit etikleri kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan diğer bilgilerde, geminin halihazırda Ovo Kalesi açıklarında bekletildiği aktarıldı.

MarineTraffic isimli internet sitesinin verilerine göre de gemi, Napoli limanı açıklarında bulunuyor.

Bakan Crosetto, dün akşam sularında katıldığı bir forumda Türk gemisini alıkoyan kaçak göçmenlere yönelik İtalyan özel kuvvetlerince bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu.