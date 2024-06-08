Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar!
İngiltere'de yaşayan Fliss Demir ve Mehmet Demir çifti, Ukrayna'da yaşayan taşıyıcı bir anne aracılığıyla sahip oldukları bebeklerini almak için uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Çift bebeklerini almak için Polonya sınırına ve ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçiş yapacak. Çiftin savaşın harap ettiği başkent Kiev'de 16 hafta kadar tam İngiltere pasaportunun çıkarılmasını beklemesi gerekecek.
KİEV'E ZORLU YOLCULUK
Birkaç hafta içinde bebeği olacak her anne adayı gibi Fliss Demir de uyku tulumlarını, bebek bezlerini, bebek maması ve mendillerini paketliyor.
Ancak Demir ve eşi Mehmet, taşıyıcı anneden bebeklerini almak için savaşın harap ettiği Ukrayna'ya seyahat etmez zorunda.
Çift bebeklerini almak için Polonya sınırına ve ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçiş yapacak.