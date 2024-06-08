Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar!

İngiltere'de yaşayan Fliss Demir ve Mehmet Demir çifti, Ukrayna'da yaşayan taşıyıcı bir anne aracılığıyla sahip oldukları bebeklerini almak için uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Çift bebeklerini almak için Polonya sınırına ve ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçiş yapacak. Çiftin savaşın harap ettiği başkent Kiev'de 16 hafta kadar tam İngiltere pasaportunun çıkarılmasını beklemesi gerekecek.

Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar! - 1

KİEV'E ZORLU YOLCULUK

Birkaç hafta içinde bebeği olacak her anne adayı gibi Fliss Demir de uyku tulumlarını, bebek bezlerini, bebek maması ve mendillerini paketliyor.

Ancak Demir ve eşi Mehmet, taşıyıcı anneden bebeklerini almak için savaşın harap ettiği Ukrayna'ya seyahat etmez zorunda.

Çift bebeklerini almak için Polonya sınırına ve ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçiş yapacak.

DÜNYA HABERLERİ

Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar! - 2

"BOMBA ALARMI OLDUĞUNDA SAKLANIN"

Cambridgeshire'ın March kasabasındaki evinde röportaj veren Demir, "Dehşete kapıldım. Güçlü olduğumu biliyorum, muhtemelen çoğu insandan daha fazlasını kaldırabilirim. Ama yine de korkuyorum çünkü sonucu belli değil" diye konuştu.

Kardeşinin asker olduğunu aktaran anne adayı, “Kardeşim askerdeydi. Bizi 'Bomba alarmı olduğunda betonun arkasına geçtiğinizden emin olun' diye uyardı" ifadelerini kullandı.

Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar! - 3

GENÇ KADININ KANSER SAVAŞI

Savaşın gölgesinde bebeklerine kavuşmaya hazırlandıklarını ifade eden anne adayı, bir bebekle savaş alanında kalacak olmanın kendisine verdiği korkuyu aktardı.

Şu anda 40 yaşında olan Demir, 35 yaşındayken meme kanseri tedavisi gördü.

Bu tedavi ameliyat, kemoterapi ve çeşitli yoğun bakım tedavileri içeriyordu. Ne yazık ki tedavi genç kadının anne olma şansını elinden aldı.

Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar! - 4

İNGİLTERE'DEN ŞOK KARAR

Çift, Ukrayna'nın işgal edilmesinden bir yıl önce 2021 yılının başlarında Ukrayna'ya embriyolarını gönderek taşıyıcı bir anne aracılığıyla çocuk sahibi olmayı başardı.

Ancak savaş patlak verdikten sonra İngiliz hükümeti ailenin hayallerini suya düşüren bir karar aldı: savaş bölgesinde doğan taşıyıcı bebeklere yönelik acil pasaport planı geri çekildi.

Bu, her ikisi de İngiliz vatandaşı olan çiftin Kiev'de şahsen başvuruda bulunması ve çocukları için 16 hafta kadar tam İngiltere pasaportunun çıkarılmasını beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar! - 5

DÖRT AYLIK BEKLEME SÜRECİ

Savaş ortamında çaresiz kaldıklarını vurgulayan Demir, "O bir İngiliz bebeği -ikimiz de İngiliziz- bize neden yardım etmediklerini anlayamıyorum" diyor.

Kiev'e giden trene binmeden önce arabayla Polonya'ya giden çifte, bunun dört aylık bir başvuru süreci olabileceği söylendi.

Doktorlar, malzeme kıtlığı nedeniyle bebekleri için yatak çarşafları da dahil olmak üzere her şeyi getirmelerini istedi. Hiç Ukrayna'ya gitmemiş olan çift, jeneratörü ve bomba sığınağı olduğu için oteli tercih etti.

Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar! - 6

"SAVAŞ BÖLGESİNDE SIKIŞACAĞIZ"

Bebeğin kendilerinin olduğunu kanıtlamak için tüm evraklara sahip olduklarını belirten Demir, "Bir savaş bölgesinde sıkışıp kalacağız” ifadelerini kullandı.

Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar! - 7

Çifte evrak işlerinin hızlandırılmasının pek mümkün olmadığı söylendi ve hükümet yetkilileri sadece Ukrayna'ya seyahat etmemeleri gerektiğini söyledi. Bebeklerine bir türlü ulaşamayan çift, kendilerini terk edilmiş hissediyor.

Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar! - 8

Ukrayna, açık taşıyıcı annelik yasaları ve yerleşik kurumları nedeniyle Rus işgalinden önce İngiliz ebeveynler için popüler bir seçimdi.

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