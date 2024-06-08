Türk-İngiliz çift savaş bölgesinde: Bebekleri için 16 hafta mahsur kalacaklar!

"BOMBA ALARMI OLDUĞUNDA SAKLANIN"

Cambridgeshire'ın March kasabasındaki evinde röportaj veren Demir, "Dehşete kapıldım. Güçlü olduğumu biliyorum, muhtemelen çoğu insandan daha fazlasını kaldırabilirim. Ama yine de korkuyorum çünkü sonucu belli değil" diye konuştu.

Kardeşinin asker olduğunu aktaran anne adayı, “Kardeşim askerdeydi. Bizi 'Bomba alarmı olduğunda betonun arkasına geçtiğinizden emin olun' diye uyardı" ifadelerini kullandı.