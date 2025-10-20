Türk şirketinin uçağı pistten çıkıp denize uçtu: İki ölü
Dubai’den kalkan Türk şirketi ACT Havayolları'na ait bir kargo uçağı, Hong Kong’a inişi sırasında yer aracına çarpıp pistten çıktı ve denize sürüklendi. Boeing 747'nin çarptığı yer aracındaki iki kişi hayatını kaybetti.
Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na inen bir kargo uçağı pistten çıkarak denize uçtu.
Havalimanı işletmesinin açıklamasına göre kaza bu sabah yerel saatle 03.50'de meydana geldi.
Uçakta bulunan dört mürettebat kurtarılırken, pist yakınında bulunan ve uçağın çarptığı tahmin edilen bir yer aracındaki iki kişi hayatını kaybetti.
Kurtarılan dört kişide, gözle görülür bir yaralanma olmadığı belirtildi.