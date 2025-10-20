Türk şirketinin uçağı pistten çıkıp denize uçtu: İki ölü

"HAVA KOŞULLARI UYGUNDU"

Kazanın ardından, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın kuzey pistinin kapatıldığı, güney ve merkez pistlerin ise çalışmaya devam ettiği duyuruldu.

Steven Yiu, havaalanındaki uçuşların kazadan etkilenmeyeceğini söyledi.

Ayrıca uçağın indiği sırada hava koşullarının uygun olduğunu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Hava Kazaları Araştırma Kurumu, olayı kaza olarak sınıflandırdı ve soruşturma kapsamında uçuş sistemi, operasyon ve bakım dahil olmak üzere birçok faktörün incelenmesi planlanıyor.

Kokpit ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazı aranıyor.