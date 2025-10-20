Türk şirketinin uçağı pistten çıkıp denize uçtu: İki ölü

Dubai’den kalkan Türk şirketi ACT Havayolları'na ait bir kargo uçağı, Hong Kong’a inişi sırasında yer aracına çarpıp pistten çıktı ve denize sürüklendi. Boeing 747'nin çarptığı yer aracındaki iki kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na inen bir kargo uçağı pistten çıkarak denize uçtu.

Havalimanı işletmesinin açıklamasına göre kaza bu sabah yerel saatle 03.50'de meydana geldi.

Uçakta bulunan dört mürettebat kurtarılırken, pist yakınında bulunan ve uçağın çarptığı tahmin edilen bir yer aracındaki iki kişi hayatını kaybetti.

Kurtarılan dört kişide, gözle görülür bir yaralanma olmadığı belirtildi.

"ÇARPAN ARAÇ DEĞİL, UÇAKTI"

Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre havaalanı yetkilisi Steven Yiu basın toplantısında, kaptanların iniş öncesinde yardım istemediğini ve uçağın, pistin yaklaşık yarısını geçtikten sonra sola kayarak pistten çıktığını söyledi.

Yiu, “Devriye arabası kesinlikle piste dalmadı. Pistten çıkan ve çitin dışındaki devriye arabasına çarpan uçak oldu” dedi.

İtfaiye yetkilisi, kurtarma ekipleri olay yerine vardığında, uçağın iki parçaya ayrılmış ve denizde yüzer halde olduğunu, dört mürettebat üyesinin ise açık kapıda kurtarılmayı beklediğini söyledi.

"HAVA KOŞULLARI UYGUNDU"

Kazanın ardından, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın kuzey pistinin kapatıldığı, güney ve merkez pistlerin ise çalışmaya devam ettiği duyuruldu.

Steven Yiu, havaalanındaki uçuşların kazadan etkilenmeyeceğini söyledi.

Ayrıca uçağın indiği sırada hava koşullarının uygun olduğunu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Hava Kazaları Araştırma Kurumu, olayı kaza olarak sınıflandırdı ve soruşturma kapsamında uçuş sistemi, operasyon ve bakım dahil olmak üzere birçok faktörün incelenmesi planlanıyor.

Kokpit ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazı aranıyor.

TÜRK ŞİRKETİ ACT'DEN KİRALANDI

Emirates Havayolları yaptığı açıklamada, EK9788 sefer sayılı uçağın Türk şirketi ACT Havayolları’ndan kiralanmış bir Boeing 747 olduğunu bildirdi.

Açıklamada “Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir” denildi.

UÇAK 32 YAŞINDA

ACT Havayolları, büyük havayolu şirketlerine ek kargo kapasitesi sağlayan bir firma. Şirketten kazaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uçuş takip servisi FlightRadar24, kazaya karışan uçağın 32 yaşında olduğunu, geçmişte yolcu uçağı olarak hizmet verdikten sonra kargo uçağına dönüştürüldüğünü açıkladı.

KAZALAR SIK YAŞANMIYOR

CNN International'ın bildirdiğine göre dünyanın en işlek havalimanlarından biri olmasına rağmen, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda ölümcül havacılık kazaları nadir görülüyor.

Havalimanının açılmasından bir yıl sonra, 1999 yılında, bir Çin uçağının tayfun sırasında ters inmesi sonucu meydana gelen kazada İki kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmştı.

