Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor?

Türk yüzücü Murat Öz, Hawaii açıklarındaki Molokai Kanalı'nı geçmek isterken köpek balığı saldırısı sonucu yaralandı. Öz'e saldıran "Cookiecutter" cinsi köpek balığı okyanusun en sinsi avcılarından biri olarak biliniyor.

Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor? - 1

Açık su maraton yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz'ün, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak bilinen Hawaii adalarında bulunan 45 kilometrelik Molokai Kanalı'nı geçme çabası, köpek balığı saldırısı sonucu yarım kaldı.

DÜNYA HABERLERİ

Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor? - 2

KANAL KÖPEK BALIĞI KAYNIYOR

17 Mayıs akşamı Güney Papohaku Plajı'ndan yüzmeye başlayan ikili "Cookiecutter" (Çörek-kapan) cinsi bir köpekbalığının saldırısına uğradı. Bölgede kaplan köpek balığı ve boğa köpekbalığı gibi başka saldırgan türler de bulunuyor. 

Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor? - 3

BEL BÖLGESİNDEN ISIRDI

Türk sporcuların antrenör ekibinin verdiği bilgiye göre, yüzme parkurunun 21. kilometresinde verilen beslenme molası esnasında önce Yasemin Altıntaş bir ahtapotun saldırısına uğradı, saniyeler sonrasında ise bir köpek balığı maraton yüzücülerine saldırdı. Köpek balığı, erkek yüzücü Öz'ü bel bölgesinden ısırırken, Altıntaş bu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor? - 4

ISIRIĞI DERİN OYUKLAR AÇIYOR

Murat Öz'ün bel bölgesinde bir yara açan cookiecutter köpekbalığı, denizin en tuhaf ve ürkütücü canlılarından biri olarak biliniyor.  Köpek balığı, kurabiye biçimli ve derin oyuklar açabilen ısırıklarıyla tanınıyor.

Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor? - 5

O ASLINDA BİR PARAZİT 

Cookiecutter köpek balığı aslında bir parazit; yani onları öldürmeden daha büyük hayvanlardan besleniyor. Keskin, sivri üst dişlerini çok daha büyük bir köpek balığının, kemikli balığın veya deniz memelisinin derisine tutunmak için ve kalın, güçlü, üçgen alt dişlerini ağız büyüklüğünde bir et parçasını (veya yağı) çıkarmak için kullanıyor.

Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor? - 6

ISIRIĞI 7 CM DERİNLİĞE ULAŞABİLİR

Tam olgunlukta, erkeklerde maksimum 42 cm, dişilerde ise 56 cm uzunluğa ulaşır. Başının üzerinde öne doğru yerleşmiş büyük, yeşil, oval gözleri vardır.  Bir Cookiecutter köpekbalığının saldırısı ortalama 5 cm çapında ve 7 cm derinliğinde yuvarlak, krater benzeri bir yara  bırakır.

Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor? - 7

İNSANLARA NADİREN SALDIRIR

Mavi yüzgeçli orkinos, büyük beyaz köpek balıkları , yunuslar ve diğer büyük yırtıcılar dahil olmak üzere birkaç türde, bu köpek balıklarının neden olduğu bir veya daha fazla yara izi gözlemlenmiştir. İnsanlara nadiren saldırır. Ancak o bölgede yüzen yüzücüler bu balık hakkında uyarılır.

Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor? - 8

IŞILTILI GECE AVCISI 

Bu köpekbalıkları, muhtemelen iletişim veya kamuflaj için kullanılan ışık organlarıyla kaplıdır. Cookiecutter köpekbalıkları geceleri yüzeye daha yakın, gündüzleri ise daha derin sularda beslenirler, bu yüzden neredeyse her zaman karanlıktadırlar.

Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor? - 9

ADALARIN YAKINLARINDA YAŞIYOR

Bu köpekbalığı, Dünya'daki ılık okyanuslarda ve özellikle de adaların yakınında yaşar. Genelde yüzey sıcaklığının 18-26 derece  olduğu yerlerdedir.

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