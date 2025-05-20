Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor?

O ASLINDA BİR PARAZİT

Cookiecutter köpek balığı aslında bir parazit; yani onları öldürmeden daha büyük hayvanlardan besleniyor. Keskin, sivri üst dişlerini çok daha büyük bir köpek balığının, kemikli balığın veya deniz memelisinin derisine tutunmak için ve kalın, güçlü, üçgen alt dişlerini ağız büyüklüğünde bir et parçasını (veya yağı) çıkarmak için kullanıyor.