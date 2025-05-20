Türk yüzücüyü ısırmıştı: Ürkütücü "Cookiecutter" hakkında neler biliniyor?
Türk yüzücü Murat Öz, Hawaii açıklarındaki Molokai Kanalı'nı geçmek isterken köpek balığı saldırısı sonucu yaralandı. Öz'e saldıran "Cookiecutter" cinsi köpek balığı okyanusun en sinsi avcılarından biri olarak biliniyor.
Açık su maraton yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz'ün, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak bilinen Hawaii adalarında bulunan 45 kilometrelik Molokai Kanalı'nı geçme çabası, köpek balığı saldırısı sonucu yarım kaldı.