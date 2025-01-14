TürkAkım doğal gaz boru hattına saldırı: Rusya'dan yeni açıklama

Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım doğalgaz boru hattına yönelik dün Ukrayna'nın bir saldırı girişimi olduğunu duyuran Moskova, yeni bir açıklama yaptı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin TürkAkım hattını devre dışı bırakmaya çalıştığını öne sürdü.

TürkAkım doğal gaz boru hattına saldırı: Rusya'dan yeni açıklama - 1

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıllık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan
TürkAkım doğalgaz boru hattını ABD'nin devre dışı bırakmaya çalıştığını belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

TürkAkım doğal gaz boru hattına saldırı: Rusya'dan yeni açıklama - 2

UKRAYNA SALDIRISI "ENERJİ TERÖRÜ"

Rusya, dün TürkAkım doğalgaz boru hattının altyapısına saldırı girişiminde bulunan Ukrayna'ya ait dokuz insansız hava aracını düşürdüklerini açıklamıştı.

Moskova, saldırıyı "enerji terörü" olarak nitelendirmişti.

TürkAkım doğal gaz boru hattına saldırı: Rusya'dan yeni açıklama - 3

"TESİS NORMAL ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın dünkü saldırısının Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde bulunan bir kompresör istasyonuna yapıldığını ancak tesisin normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

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