TürkAkım doğal gaz boru hattına saldırı: Rusya'dan yeni açıklama

"TESİS NORMAL ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın dünkü saldırısının Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde bulunan bir kompresör istasyonuna yapıldığını ancak tesisin normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.