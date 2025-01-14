TürkAkım doğal gaz boru hattına saldırı: Rusya'dan yeni açıklama
Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım doğalgaz boru hattına yönelik dün Ukrayna'nın bir saldırı girişimi olduğunu duyuran Moskova, yeni bir açıklama yaptı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin TürkAkım hattını devre dışı bırakmaya çalıştığını öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıllık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan
TürkAkım doğalgaz boru hattını ABD'nin devre dışı bırakmaya çalıştığını belirtti.