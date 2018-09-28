Türkiye Almanya ilişkilerini "Trans-Atlantik çatlağı" etkiledi

1 Türkiye ile Almanya ilişkilerindeki bu dönem 7 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyaretiyle geride kalıyor.

2 İlişkilerin normale dönmesi için diplomasi başlangıçta devredeydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alman mevkidaşıyla temasları başlangıç niteliğindeydi. Her ne kadar Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier durumu ilişkilerin normalleşmeyi değil, normalleşmenin başlangıcı olarak tanımlasa da iki ülke arasında hızlı bir iklim değişikliği var.

3 Bu dönüşüm nasıl ve neden oldu ? Aslında iki tarafta da görülen "yakınlaşma" ivmesini arttıran gelişmenin başlığı Trans-Atlantik ilişkilerindeki "Trump çatlağı" oldu.

4 ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmeden önce kendi kamuoyuna, "ülkemizin üzerindeki dış mali yükleri muhataplarımız ve müttefiklerimiz ile paylaşacağız" vaadini NATO müttefiklerine baskı yaparak başlattı. NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırma baskısı Almanya'da rahatsızlık yarattı.

5 ABD Başkanı Trump, Almanya'nın Rusya'dan yaptığı doğalgaz ithalatını sürekli eleştiriyor. Trump, Kuzey Akım-2 boru hattının Rusya'yı zenginleştirmekten başka işe yaramayacağını söyledi.

6 Almanya eksenli Trans-Atlantik ilişkilerindeki bir başka çatlak ise, Avrupa Birliği'ne yönelik ticaret savaşı. Özellikle Almanya üretimi otomobillerin Amerikan pazarındaki satışına büyük darbe vuran yeni vergi artışları Berlin'in canını hayli sıktı.

7 ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmayı tek taraflı feshetmesi ve İran'a yönelik yaptırımları artırma kararını uygulması Almanya'nın karşı çıktığı bir başka hamle oldu.

8 Bu temel konu başlıkları Trans-Atlantik ekseninde büyük bir yarılma oluştururken, Türkiye'nin de kendisine ABD cephesinden ekonomik savaş açıldığı yönündeki endişeleri var. Ayrıca Türkiye böyle bir ortamda Avrupa Birliği ile ilişkileri ayakta tutmak istiyor.

9 Avrupa Birliği ile ilişkilerin yolu ise Brüksel'den değil Berlin'den geçiyor. Atlantiğin beri tarafında Avrupa Birliği vitrinli yeni Alman nizamı diye tanımlanan bir gerçek var.

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