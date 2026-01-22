Türkiye, Fidan'ın imzasıyla Barış Kurulu'na katılıyor
22.01.2026 12:29
Erdem Güzel
Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın imzasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'na katılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çatışmaları çözmeyi amaçlayan Barış Kurulu, bugün Davos'ta atılan imzalarla hayata geçecek.
Gazze Barış Planı çerçevesinde başlayan, sonra da uluslararası ihtilafları ve çatışmaları çözme iddiasıyla Trump'ın kurulmasını önerdiği Barış Kurulu için bugün İsviçre'nin Davos kentindeimza töreni düzenlenecek.
Türkiye'nin de yer alacağı kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bugün Barış Kurulu Şartı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan imza atacak.
KALICI ÜYELİK 1 MİLYAR DOLAR
Kurulun taslak tüzüğüne göre ABD Başkanı yönetim kurulunun ilk başkanı olacak ve kurul, dünya çapında barışı teşvik etmek ve çatışmaları çözmekle görevlendirilecek.
Tüzüğe göre, üye devletler, kurulun faaliyetlerini finanse etmek için her biri 1 milyar dolar ödeyip kalıcı üyelik kazanmadıkları sürece üç yıllık dönemlerle sınırlı kalacaklar .
Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, eski İngiliz başbakanı Tony Blair ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı girişimin kurucu Yürütme Kurulu üyeleri olarak atadı.