Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: Erdoğan'ın tarihi zaferi

Haberler - ntv.com.tr 29.06.2022 - 13:01
Türkiye'nin güvenlik endişeleri konusunda İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakat dünya basınında geniş yer buldu.
İsveç'in Sydsvenskan gazetesi "Teröristlere karşı sert önlem vaatleri Erdoğan'ın vetoyu kaldırmasını sağladı" ifadelerine yer verirken, İskandinav ülkelerinin terörle mücadeleyi yoğunlaştırmayı taahhüt ettiği vurgulandı.
İsveç'in Dagens Nyheter gazetesi ise Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliği kapısını açtığını yazdı.
Dagens Nyheter, durumun 30 yıl önce Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana kuzey Avrupa'daki en büyük jeopolitik değişim olduğu yorumu yapıldı.
Finlandiya'nın Iltalehti gazetesi ise anlaşmanın maddelerini "İşte NATO düğümünü çözen belge - Finlandiya'nın Türkiye'ye vaat ettiği şeyler bunlar" başlığıyla duyurdu.
Haberde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün "tavizler verdiğine" ilişkin sözleri yer aldı.
İngiliz Economist dergisi, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusundaki engeli kaldırdığını yazarken, anlaşmayı "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın ittikafa katılmasını destekleme kararı aldığını yazdı. Haberde, "İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin Baltık Denizi'ne kıyısı olan NATO ülkelerinin sayısını sekize çıkaracağı" ifade edildi.
Washington Post gazetesi, Türkiye'nin 2 ülkenin üyeliğinin önündeki engeli kaldırarak ittifakın büyümesinin yolunu açtığını yazdı.
Haberde, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Soğuk Savaş sonrası düzeni nasıl yeniden şekillendirdiğine ve transatlantik bağları nasıl canlandırdığına dikkat çekildi.
Financial Times, "Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin vetoyu düşürmesinin ardından NATO'ya katılmaya hazırlanıyor" başlığını kullanırken, İskandinav ülkelerinin Erdoğan'ın aşırılıkçı gruplara karşı fazla hoşgörülü olduklarına yönelik endişesini hafiflettiği yorumu yapıldı.
Telegraph gazetesi, anlaşma ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaya bir adım daha yaklaştığını yazdı.
New York Times gazetesi, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engellemeyeceğini yazarken, bu değişikliğin, Ukrayna işgalini NATO'nun genişlemesine karşı bir uyarı olarak haklı gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için başarısızlık olduğu yorumu yapıldı.