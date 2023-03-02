Türkiye'de ve dünyada en büyük deprem hangi şehirde, ne zaman oldu, kaç dakika sürdü? İşte Türkiye ve dünyanın deprem tarihi

EN UZUN SÜRELİ DEPREMDE 230 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bugüne kadar kaydedilen en uzun süreli deprem, Endonezya'da Sumatra'da 26 Aralık 2004'te meydana geldi. 9,1 büyüklüğündeki depremde 230 bin kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı, 8,3 ile 10 dakika arası sürdü.

Deprem sonucu oluşan metrelerce yükseklikteki dev dalgalar, Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika'nın doğusunda 14 ülkeyi etkiledi. En çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri kabul edilen felakette deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi evsiz kaldı.