“Türkiye’de 7.9’luk deprem oldu” yalanı | Sahte video binlerce kez paylaşıldı

ALAKASIZ KARELER

Görüntülerde yaklaşmakta olan büyük bir fırtınadan kaçmaya çalışan insanlar görülüyor. Bu videodan üç saniye, olayla alakası olmayan Türkiye ile ilişkilendirilen klipte kullanılmış.

AFP Fact Check, binanın yerini belirlemek için tersine görsel araması yaptı ve bu fotoğraflarda yapı Dubai'deki Zam Zam Tower olarak tanımlanıyor.