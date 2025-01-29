“Türkiye’de 7.9’luk deprem oldu” yalanı | Sahte video binlerce kez paylaşıldı
Facebook'ta paylaşılan bir videoda, Türkiye’de 2025 yılında 7.9 büyüklüğünde bir deprem olduğu yalanı ortaya atıldı. Fransız haber ajansı AFP, bu iddiaları araştırmak için harekete geçti ancak sahte içerikler TikTok başta olmak üzere sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Kullancılar "Türkiye için dua edin" yazdı.
Sosyal medya platformu Facebook'ta Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde bir deprem olduğuna ilişkin sahte bir video yayıldı.
Fransız haber ajansı AFP, bu iddiaları araştırmak için harekete geçti.
AFP Fact Check, videoda Ocak 2023'te Dubai'de meydana gelen bir fırtınanın görüntülerinin ve aynı yıl ve ayda Gazze'de bir caminin değiştirilmiş görüntüsünün yer aldığını tespit etti.
Facebook'ta yayınlanan videoda “2025 Türkiye için dua edin” ve “7.9 deprem” yazılı bir metin yer alıyor.