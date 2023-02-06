Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde

Sabah saatlerinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4'lük deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de yaklaşık 800 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalan kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. The Guardian, CNN, The Telegraph, Le Parisien ve Der Spiegel gibi pek çok saygın uluslararası basın kuruluşu ise depremi manşetlerine taşıdı.

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 1

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. 

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 2

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "An itibariyle 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız var" dedi.

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 3

Artçı depremlerle ilgili de bilgi veren Oktay, "An itibariyle 78 artçı deprem söz konusu ve en büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3, 5'ten büyük 8 artçı depremimiz var." dedi. 

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 4

SURİYE'DE EN AZ 427 ÖLÜ

Deprem aynı zamanda çevre ülkelerde de hissedildi. Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de en az 427 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 5

Diğer taraftan, söz konusu deprem dünyanın manşetlerine taşındı. Reuters, Guardian, BBC, CNN ve Le  Parisien depremi son dakika olarak duyurdu. Yabancı basındaki haberlerde, depreme ilişkin  ABD Jeoloji Enstitüsü’nün (USGS) 7,8’lik büyüklük değerlendirmesi kullanılırken, depremde yaşanan yıkıma dikkat çekildi. 

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 6

THE GUARDIAN

The Guardian: Türkiye ve Suriye'de deprem: 7,8'lik depremin ardından 500'den fazla ölü var

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 7

CNN: Büyük depremde 500'den fazla ölü var

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 8

BBC: Türkiye'de ve Suriye'yi vuran dev depremde yüzlerce kişi öldü

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 9

THE NEW YORK TIMES

The New York Times:  Güçlü deprem Türkiye ve Suriye'de yüzlerce can aldı

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 10

THE WALL STREET JOURNAL

The Wall Street Journal: Türkiye ve Suriye'yi vuran güçlü depremde 500'den fazla kişi öldü

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 11

THE TELEGRAPH

The Telegraph: Türkiye ve Suriye'yi yerle bir eden depremde en az 597 ölü var

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 12

Le Parisien: Türkiye ve Suriye'de 7,8 büyüklüğünde deprem: Yaklaşık 200 ölü

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 13

Der Spiegel: İki büyük deprem - Türkiye ve Suriye'de 170'den fazla ölü

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 14

Reuters: Büyük deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu: Çok sayıda ölü, birçok kişi enkaz altında

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