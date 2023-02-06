Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "An itibariyle 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız var" dedi.