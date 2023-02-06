Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi.
Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "An itibariyle 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız var" dedi.
Artçı depremlerle ilgili de bilgi veren Oktay, "An itibariyle 78 artçı deprem söz konusu ve en büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3, 5'ten büyük 8 artçı depremimiz var." dedi.
Deprem aynı zamanda çevre ülkelerde de hissedildi. Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de en az 427 kişi yaşamını yitirdi.
Diğer taraftan, söz konusu deprem dünyanın manşetlerine taşındı. Reuters, Guardian, BBC, CNN ve Le Parisien depremi son dakika olarak duyurdu. Yabancı basındaki haberlerde, depreme ilişkin ABD Jeoloji Enstitüsü’nün (USGS) 7,8’lik büyüklük değerlendirmesi kullanılırken, depremde yaşanan yıkıma dikkat çekildi.
The Guardian: Türkiye ve Suriye'de deprem: 7,8'lik depremin ardından 500'den fazla ölü var
CNN: Büyük depremde 500'den fazla ölü var
BBC: Türkiye'de ve Suriye'yi vuran dev depremde yüzlerce kişi öldü
The New York Times: Güçlü deprem Türkiye ve Suriye'de yüzlerce can aldı
The Wall Street Journal: Türkiye ve Suriye'yi vuran güçlü depremde 500'den fazla kişi öldü
The Telegraph: Türkiye ve Suriye'yi yerle bir eden depremde en az 597 ölü var
Le Parisien: Türkiye ve Suriye'de 7,8 büyüklüğünde deprem: Yaklaşık 200 ölü
Der Spiegel: İki büyük deprem - Türkiye ve Suriye'de 170'den fazla ölü
Reuters: Büyük deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu: Çok sayıda ölü, birçok kişi enkaz altında