Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep'te ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi.