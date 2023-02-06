Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de 100 kişi yaşamını yitirdi .

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 1

Deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 2

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep'te ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 3

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 4

Sahadaki muhabirlerinin SNHR, Sivil Savunma, yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, ilk belirlemelere göre Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 58 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 5

MISIR, İRAN, LÜBNAN, IRAK, GKYRY VE KKTC'DE HİSSEDİLDİ

Bölgedeki sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 6

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 7

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 8

Deprem,İran, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de hissedildi.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 9
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 10
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 11
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 12
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 13
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 14
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 15
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 16

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