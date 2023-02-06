Türkiye'deki 7,7 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları

Deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.
Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Suriye'de ilk belirlemelere göre en az 427 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.
Bölgedeki sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi
Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Kahramanmaraş merkezli ve bölge ülkelerinde de hissedilen depremden dolayı ülkede herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.
Mevlevi, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi, Lübnan'da da hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili bir açıklama yaptı.
Yaşanan deprem nedeniyle Lübnan'da herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini ifade eden Mevlevi, sadece birkaç binada çatlakların oluştuğunu kaydetti. Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye de Başbakan Necib Mikati'nin depreme karşı gerekli önlemlerin alınması için Kriz Yönetim Dairesi ile bir toplantı yapacağını belirtti.
Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.
Deprem,İran, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de hissedildi.