Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde

Sabah saatlerinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4'lük deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de yaklaşık 500 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalan kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. The Guardian, CNN, The Telegraph, Le Parisien ve Der Spiegel gibi pek çok saygın uluslararası basın kuruluşu ise depremi manşetlerine taşıdı.

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 1

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremde 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 2

Bölgede gerçekleşen 66 artçı sarsıntının 3’ü 6 ve üzerinde, en büyüğü ise 6.6 büyüklüğünde oldu. Artçı sarsıntıların  8’i ise 5 ve üzeri büyüklüğünde gerçekleşti. 

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 3

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 4

SURİYE'DE EN AZ 427 ÖLÜ

Deprem aynı zamanda çevre ülkelerde de hissedildi. Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de en az 427 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 5

Diğer taraftan, söz konusu deprem dünyanın manşetlerine taşındı. Reuters, Guardian, BBC, CNN ve Le  Parisien depremi son dakika olarak duyurdu. Yabancı basındaki haberlerde, depreme ilişkin  ABD Jeoloji Enstitüsü’nün (USGS)  7,8’lik büyüklük değerlendirmesi kullanılırken, depremde yaşanan yıkıma dikkat çekildi. 

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 6

THE GUARDIAN

The Guardian: Türkiye ve Suriye'deki depremden canlı güncellemeler: 7,8 depremin ardından 100'den fazla ölü var

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 7

CNN

CNN: Türkiye ve Suriye'de büyük deprem onlarca can aldı

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 8

BBC: Türkiye'deki dev deprem 100'den fazla can aldı

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 9

The New York Times: Ölümcül deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 10

The Wall Street Journal: Türkiye ve Suriye'yi vuran güçlü deprem: 100'den fazla kişi öldü

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 11

The Telegraph: Türkiye ve Suriye'yi yerle bir eden güçlü depremin ardından yüzlerce kişinini ölmesinden korkuluyor

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 12

Le Parisien: Türkiye ve Suriye'de 7,8 büyüklüğünde deprem: Yaklaşık 200 ölü

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 13

Der Spiegel: İki büyük deprem - Türkiye ve Suriye'de 170'den fazla ölü

Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde - 14

Reuters: Büyük deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu: Çok sayıda ölü, birçok kişi enkaz altında

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER