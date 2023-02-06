Türkiye'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya basınının manşetlerinde

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremde 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgede gerçekleşen 66 artçı sarsıntının 3’ü 6 ve üzerinde, en büyüğü ise 6.6 büyüklüğünde oldu. Artçı sarsıntıların 8’i ise 5 ve üzeri büyüklüğünde gerçekleşti.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.
Deprem aynı zamanda çevre ülkelerde de hissedildi. Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de en az 427 kişi yaşamını yitirdi.
Diğer taraftan, söz konusu deprem dünyanın manşetlerine taşındı. Reuters, Guardian, BBC, CNN ve Le Parisien depremi son dakika olarak duyurdu. Yabancı basındaki haberlerde, depreme ilişkin ABD Jeoloji Enstitüsü’nün (USGS) 7,8’lik büyüklük değerlendirmesi kullanılırken, depremde yaşanan yıkıma dikkat çekildi.
The Guardian: Türkiye ve Suriye'deki depremden canlı güncellemeler: 7,8 depremin ardından 100'den fazla ölü var
CNN: Türkiye ve Suriye'de büyük deprem onlarca can aldı
BBC: Türkiye'deki dev deprem 100'den fazla can aldı
The New York Times: Ölümcül deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu
The Wall Street Journal: Türkiye ve Suriye'yi vuran güçlü deprem: 100'den fazla kişi öldü
The Telegraph: Türkiye ve Suriye'yi yerle bir eden güçlü depremin ardından yüzlerce kişinini ölmesinden korkuluyor
Le Parisien: Türkiye ve Suriye'de 7,8 büyüklüğünde deprem: Yaklaşık 200 ölü
Der Spiegel: İki büyük deprem - Türkiye ve Suriye'de 170'den fazla ölü
Reuters: Büyük deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu: Çok sayıda ölü, birçok kişi enkaz altında