Türkiye'den Bosna Hersek'e yardım eli | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgeye yardımlarımızı ulaştırıyoruz
Türkiye, selin vurduğu Bosna-Hersek'e yardım eli uzatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımların bölgeye gönderileceğini söyledi. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti gibi çok sayıda yardım malzemesi gönderilecek. Erdoğan, selden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketine ilişkin "geçmiş olsun" mesajını yayınladı.