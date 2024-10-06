Türkiye'den Bosna Hersek'e yardım eli | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgeye yardımlarımızı ulaştırıyoruz

Türkiye'nin Bosna-Hersek'e yardım eli uzatacağını ifade eden Erdoğan, "18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" dedi.