Türkiye’den Suriye’ye uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Yönetimin el değiştirdiği Suriye’ye Türkiye’den uçak seferleri ne zaman başlayacak? Bu soruya yanıt Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhad Slaybi’den yanıt geldi. Slaybi, “Türkiye-Suriye uçuşlarının 1 hafta içerisinde başlaması planlanıyor.” dedi.

Türkiye’den Suriye’ye uçak seferleri ne zaman başlayacak? - 1

Suriye’de Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık’ta kapatılan ve 18 Aralık’ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara bugün açıldı.

İlk uçuş Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şarika şehrine yapıldı.

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Türkiye’den Suriye’ye uçak seferleri ne zaman başlayacak? - 2

Uçağın 145 Suriyeli yolcuyu taşıdığı öğrenildi.

Katar’ın Doha kentinden Şam Uluslararası Havalimanı’na da yolcu uçağı inişi gerçekleşti.

Türkiye’den Suriye’ye uçak seferleri ne zaman başlayacak? - 3

Peki Türkiye’den uçuşlar ne zaman başlayacak?

Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhad Slaybi, Türkiye-Suriye uçuşlarının bir hafta içinde başlamasını planladıklarını söyledi.
Türkiye’den Suriye’ye uçak seferleri ne zaman başlayacak? - 4

“Biz Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne muvafakatname almak için yazı yazdık iki güne cevap bekliyoruz.” diyen Slaybi, önümüzdeki günlerde Halep Uluslararası Havalimanı’nın da uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi.

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