Türkiye’den Suriye’ye uçak seferleri ne zaman başlayacak?
Yönetimin el değiştirdiği Suriye’ye Türkiye’den uçak seferleri ne zaman başlayacak? Bu soruya yanıt Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhad Slaybi’den yanıt geldi. Slaybi, “Türkiye-Suriye uçuşlarının 1 hafta içerisinde başlaması planlanıyor.” dedi.
Suriye’de Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık’ta kapatılan ve 18 Aralık’ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara bugün açıldı.İlk uçuş Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şarika şehrine yapıldı.