Türkiye’den Suriye’ye uçak seferleri ne zaman başlayacak?

“Biz Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne muvafakatname almak için yazı yazdık iki güne cevap bekliyoruz.” diyen Slaybi, önümüzdeki günlerde Halep Uluslararası Havalimanı’nın da uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi.