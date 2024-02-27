Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı

MARCOM DENİZALTI KOMUTANI'NDAN RUSYA VURGUSU

Bir gazetecinin Rusya'yı tehdit olarak görüp görmediği sorusuna da Wall, "Evet, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum ve NATO ittifakının tüm sebebi bu. NATO için bir diğer tehdit terörist gruplardır ama Rusya birincil tehdittir." yanıtını verdi.



Wall, ayrıca "Türkiye'nin Dynamic Manta'da hem denizaltılara hem de tatbikat ve pratik yapmamıza imkan tanıyan denizaltı savunma harbi kabiliyetlerine katkısından çok memnunum." dedi.



SNMG2 Komutanı İtalyan Tuğamiral Pasquale Esposito da Türkiye'nin tatbikata ve SNMG2'ye katkısının kayda değer olduğunu söyledi.