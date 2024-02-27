Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı
NATO'nun denizaltı savunma harbi konusunda müttefik ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta 2024 (DYMA 24)" tatbikatı başladı. Dynamic Manta'nın Akdeniz'deki en büyük ve en karmaşık tatbikat olduğunu ve denizden uzaya kadar NATO'nun caydırıcılığına katkıda bulunduğunu söyleyen NATO Marcom Denizaltı Komutanı Tümamiral Thomas Wall, bir gazetecinin Rusya'yı tehdit olarak görüp görmediği sorusuna "Evet, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum ve NATO ittifakının tüm sebebi bu." yanıtını verdi.
NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2024" başladı.
NATO Müttefik Deniz Komutanlığının (MARCOM) organizasyonunda ve İtalya Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikata müttefik ülkeler Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD katılıyor.