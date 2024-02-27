Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı

NATO'nun denizaltı savunma harbi konusunda müttefik ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta 2024 (DYMA 24)" tatbikatı başladı. Dynamic Manta'nın Akdeniz'deki en büyük ve en karmaşık tatbikat olduğunu ve denizden uzaya kadar NATO'nun caydırıcılığına katkıda bulunduğunu söyleyen NATO Marcom Denizaltı Komutanı Tümamiral Thomas Wall, bir gazetecinin Rusya'yı tehdit olarak görüp görmediği sorusuna "Evet, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum ve NATO ittifakının tüm sebebi bu." yanıtını verdi.

Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı - 1

NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2024" başladı. 

NATO Müttefik Deniz Komutanlığının (MARCOM) organizasyonunda ve İtalya Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikata müttefik ülkeler Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD katılıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı - 2

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Katanya limanından müttefik gemi ve denizaltıların sabah saatlerinde denize açılmasıyla başlayan tatbikata deniz karakol uçakları da destek veriyor.

Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı - 3

Tatbikat, katılımcı ülkelerin birlik ve unsurlarının, su altındaki her türlü tehdide yanıt vermesi konusunda birlikte çalışabilirlik ve yeterliliklerini artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı - 4

Dynamic Manta 2024 tatbikatının ilk gününde müttefik unsurları, bazı zor eğitimleri icra etti.

Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı - 5

Tatbikata katılan Türk denizaltısı ve Türk firkateynine bağlı helikopter ile malzeme ve insan transferi eğitimi yapıldı.

İtalyan denizaltısı acil durumda satha çıkış eğitimi yaparken Alman, deniz karakol uçağı tarafından da denizaltı arama tespit eğitimi icra edildi.

Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı - 6

TÜRK DENİZ KUVVETLERİNDEN TATBİKATA GÜÇLÜ KATILIM

NATO'nun planlı yıllık tatbikatlarından Dynamic Manta'ya her yıl istikrarlı şekilde katılan Türkiye, bu yıl üç unsurunu bu tatbikata gönderdi.

Tatbikatta, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Gabya sınıfı firkateynlerden TCG Gediz (F-495), Preveze sınıfı denizaltılardan TCG Anafartalar (S-356) ve bir deniz karakol uçağı olmak üzere 3 unsur görev alıyor.

Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı - 7

NATO Marcom Denizaltı Komutanı Tümamiral Thomas Wall, tatbikatın başlaması sebebiyle NATO Deniz Daimi Görev Grubu 2 (SNMG2) sancak gemisi olan ITS Morosini'de bir basın toplantısı düzenledi.

NATO’nun her yıl Orta Akdeniz'de Dynamic Manta ve İngiltere, İzlanda ile Grönland arasında kalan bölgede de Dynamic Mongoose olmak üzere iki denizaltı savunma harbi tatbikatı düzenlediğini belirten Wall, Dynamic Manta'nın Akdeniz'deki en büyük ve en karmaşık tatbikat olduğunu ve denizden uzaya kadar NATO'nun caydırıcılığına katkıda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı - 8

MARCOM DENİZALTI KOMUTANI'NDAN RUSYA VURGUSU

Bir gazetecinin Rusya'yı tehdit olarak görüp görmediği sorusuna da Wall, "Evet, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum ve NATO ittifakının tüm sebebi bu. NATO için bir diğer tehdit terörist gruplardır ama Rusya birincil tehdittir." yanıtını verdi.

Wall, ayrıca "Türkiye'nin Dynamic Manta'da hem denizaltılara hem de tatbikat ve pratik yapmamıza imkan tanıyan denizaltı savunma harbi kabiliyetlerine katkısından çok memnunum." dedi.

SNMG2 Komutanı İtalyan Tuğamiral Pasquale Esposito da Türkiye'nin tatbikata ve SNMG2'ye katkısının kayda değer olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı başladı: Dikkat çeken Rusya mesajı - 9

Toplam 9 müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, 8 Mart'a kadar sürecek.

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