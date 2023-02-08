Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi?

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler listesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem faciasının ardından birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Ülkemizde günlerdir depremin yarattığı zayiatla uğraşan arama kurtarma ekiplerine, dünyadan birçok ekipte destek verdi. Dünyanın dört bir yanında deprem yardımları gelmeye devam ediyor. Peki, Türkiye'ye hangi ülkeler yardım gönderdi?

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 1

Türkiye'deki depremlerin ardından 21 Avrupa ülkesinden 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekibin deprem bölgelerine doğru harekete geçirildiği, 11 ekibin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

İşte Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler;

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 2

TAYVAN

Tayvan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 3

LÜBNAN

Lübnan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye 72 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

Ekibi, Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin uğurladı.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 4

ÇEKYA

Çekya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi.

Arama kurtarma konusunda uzman itfaiyecilerden oluşan ekip, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı'nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 5

MALEZYA

Malezya'dan 70 kişilik arama kurtarma ekibi, depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye hareket etti.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 6

GÜRCİSTAN

Gürcistan hükümetinin kararıyla, 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtildi.
Ekiple beraber eğitimli köpekler ve ilgili ekipman da Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 7

AZERBAYCAN

Azerbaycan, depremlerden zarar görenler için teçhizatlı sahra hastanesi, battaniye, ısıtıcı ve çeşitli malzemeler gönderdi.

Deprem bölgelerinden birinde kurulacak hastanede Azerbaycanlı doktorlar görev yapacak.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 8

BULGARİSTAN

Bulgaristan'ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 9

ALMANYA

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip yola çıktı.

International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlardan oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 10

İSRAİL

İsrail ordusu, yardım sağlamak için 150 mühendis, sağlık personeli ve diğer yardım görevlilerinden oluşan bir arama kurtarma ekibi gönderdi. İki ülke, ilişkilerde yıllardır süren gerilimden sonra ilk kez bu vesile ile insani bir temasta bulunuyor. İsrail ve Suriye'nin diplomatik ilişkileri yok ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Suriye'ye yönelik insani yardım talebini de onayladığını açıkladı.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 11

ABD

ABD, arama ve kurtarma çabalarını destekleyecek ekipler de dahil olmak üzere Türkiye'ye acil yardım gönderiyor. Kaliforniya'da 100'e yakın Los Angeles County itfaiyecisi ve yapı mühendisi ile birlikte özel eğitimli altı köpek Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 12

RUSYA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'deki deprem nedeniyle kurtarma ekiplerinin yanı sıra depremde yaralananların tedavisi için sahra hastanesi gönderdi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 13

YUNANİSTAN

Türkiye'nin son dönemde gergin ilişkiler içerisinde olduğu komşusu Yunanistan, Türkiye'ye ilk kurtarma ekibini gönderen ülkelerden biri oldu. 21 kişilik kurtarma ekibi, iki kurtarma köpeği ve bir kurtarma aracı, bir yapı mühendisi, beş doktor ve sismik planlama uzmanıyla birlikte bir askeri nakliye uçağı Türkiye'ye geldi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 14

FRANSA

Fransa, Türkiye'ye 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter'dan paylaştı.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 15

GÜNEY KORE

60 kişilik bir arama kurtarma ekibi ve tıbbi malzeme gönderilecek. Hükümet ayrıca ilk etapta 5 milyon dolarlık insani yardım sağlandığını ve Gyeonggi eyalet hükümetinin de ayrıca 1 milyon dolarlık insani yardım sağlamayı planladığını açıkladı

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 16


PAKİSTAN

Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Ravalpindi’deki Chakala Hava Üssü’nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağı yola çıktı.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 17

HİNDİSTAN

Doğal Afet Müdahale Gücü'nden 100 personelinin yanı sıra, köpekli ekipler ve ekipmanlar yolda. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eğitimli doktorlar, sağlık görevlileri ve temel ilaçlardan oluşan sağlık ekiplerinin de yola çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 18

İNGİLTERE

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 19

İSVİÇRE

İsviçre kurtarma köpeği servisi REDOG, 14 köpekle birlikte 22 kişilik profesyonel kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderiyor. Hükümet ayrıca Türkiye'ye ordu afet uzmanları da dahil olmak üzere toplam 80 uzman gönderileceğini açıkladı.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 20

JAPONYA

Deprem felaketine ilk tepki veren ülkelerden biri Japonya oldu. Bu alanda dünyanın en ileri teknolji ve tecrübelerine sahip toplumu olan Japonlar yaklaşık 75 kişilik en profesyonel ekipmanlarla donatılmış bir kurtarma ekibi gönderdi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 21

AVUSTURYA

Bir askeri afet yardım biriminden Türkiye'ye 84 asker gönderilmesi teklif edildi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 22

İSPANYA

85 personel ve bir gönüllü itfaiyeci birliği ile iki arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderiliyor.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 23

POLONYA

Türkiye'ye tam teçhizatlı 76 itfaiyeci ve sekiz eğitimli köpek gönderiyor.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 24

HIRVATİSTAN VE KOSOVA

Kosova ve Hırvatistan'dan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalara destek olmak amacıyla Türkiye’ye hareket etti.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 25

SIRBİSTAN

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye hareket etti.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 26

MOLDOVA

Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye 55 kurtarma görevlisinin gönderildiğini söyledi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 27

MEKSİKA

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 28

İTALYA

Sivil Koruma Dairesi Türkiye'ye yardım teklif etti. Bir itfaiye ekibi Pisa'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ordusu sağlık ve diğer personelin yanı sıra bir nakliye uçağı ile profesyonel ekipman taşınacağını da söyledi. İtalya deprem konusunda son derece tecrübeli ekiplere sahip bir ülke.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 29

MISIR

Mısır'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye 5 yardım uçağını gönderdiği bildirildi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 30

YENİ ZELANDA

Türk Kızılayı'na 632 bin dolar ve Suriye Arap Kızılayı'na 316 bin dolar nakit yardım gönderdiler.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 31

ÇİN

Çin Acil Durum Bakanlığına bağlı, arama, kurtarma ve sağlık destek görevlilerinden oluşan 82 kişilik Çin ekibi kurtarma ekipmanları ve malzemeleriyle yola çıktı.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 32

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla uzman ekip göndereceğini bildirdi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? - 33

AB'DEN 21 ÜLKE YARDIMA KOŞTU

AB Komisyonu'nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarčič, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Türkiye'ye 21 ülkeden 28 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini bildirdi.

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