Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi?

İSRAİL

İsrail ordusu, yardım sağlamak için 150 mühendis, sağlık personeli ve diğer yardım görevlilerinden oluşan bir arama kurtarma ekibi gönderdi. İki ülke, ilişkilerde yıllardır süren gerilimden sonra ilk kez bu vesile ile insani bir temasta bulunuyor. İsrail ve Suriye'nin diplomatik ilişkileri yok ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Suriye'ye yönelik insani yardım talebini de onayladığını açıkladı.