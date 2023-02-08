Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi?

Türkiye'deki depremlerin ardından 21 Avrupa ülkesinden 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekibin deprem bölgelerine doğru harekete geçirildiği, 11 ekibin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.
İşte Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler;
Tayvan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi.
Lübnan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye 72 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi.
Ekibi, Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin uğurladı.
Çekya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi.
Arama kurtarma konusunda uzman itfaiyecilerden oluşan ekip, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı'nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.
Malezya'dan 70 kişilik arama kurtarma ekibi, depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye hareket etti.
Gürcistan hükümetinin kararıyla, 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtildi.
Ekiple beraber eğitimli köpekler ve ilgili ekipman da Türkiye'ye gönderildi.
Azerbaycan, depremlerden zarar görenler için teçhizatlı sahra hastanesi, battaniye, ısıtıcı ve çeşitli malzemeler gönderdi.
Deprem bölgelerinden birinde kurulacak hastanede Azerbaycanlı doktorlar görev yapacak.
Bulgaristan'ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip yola çıktı.
International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlardan oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.
İsrail ordusu, yardım sağlamak için 150 mühendis, sağlık personeli ve diğer yardım görevlilerinden oluşan bir arama kurtarma ekibi gönderdi. İki ülke, ilişkilerde yıllardır süren gerilimden sonra ilk kez bu vesile ile insani bir temasta bulunuyor. İsrail ve Suriye'nin diplomatik ilişkileri yok ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Suriye'ye yönelik insani yardım talebini de onayladığını açıkladı.
ABD, arama ve kurtarma çabalarını destekleyecek ekipler de dahil olmak üzere Türkiye'ye acil yardım gönderiyor. Kaliforniya'da 100'e yakın Los Angeles County itfaiyecisi ve yapı mühendisi ile birlikte özel eğitimli altı köpek Türkiye'ye gönderildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'deki deprem nedeniyle kurtarma ekiplerinin yanı sıra depremde yaralananların tedavisi için sahra hastanesi gönderdi.
Türkiye'nin son dönemde gergin ilişkiler içerisinde olduğu komşusu Yunanistan, Türkiye'ye ilk kurtarma ekibini gönderen ülkelerden biri oldu. 21 kişilik kurtarma ekibi, iki kurtarma köpeği ve bir kurtarma aracı, bir yapı mühendisi, beş doktor ve sismik planlama uzmanıyla birlikte bir askeri nakliye uçağı Türkiye'ye geldi.
Fransa, Türkiye'ye 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter'dan paylaştı.
60 kişilik bir arama kurtarma ekibi ve tıbbi malzeme gönderilecek. Hükümet ayrıca ilk etapta 5 milyon dolarlık insani yardım sağlandığını ve Gyeonggi eyalet hükümetinin de ayrıca 1 milyon dolarlık insani yardım sağlamayı planladığını açıkladı
Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Ravalpindi’deki Chakala Hava Üssü’nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağı yola çıktı.
Doğal Afet Müdahale Gücü'nden 100 personelinin yanı sıra, köpekli ekipler ve ekipmanlar yolda. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eğitimli doktorlar, sağlık görevlileri ve temel ilaçlardan oluşan sağlık ekiplerinin de yola çıkmaya hazır olduğu belirtildi.
İsviçre kurtarma köpeği servisi REDOG, 14 köpekle birlikte 22 kişilik profesyonel kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderiyor. Hükümet ayrıca Türkiye'ye ordu afet uzmanları da dahil olmak üzere toplam 80 uzman gönderileceğini açıkladı.
Deprem felaketine ilk tepki veren ülkelerden biri Japonya oldu. Bu alanda dünyanın en ileri teknolji ve tecrübelerine sahip toplumu olan Japonlar yaklaşık 75 kişilik en profesyonel ekipmanlarla donatılmış bir kurtarma ekibi gönderdi.
Bir askeri afet yardım biriminden Türkiye'ye 84 asker gönderilmesi teklif edildi.
85 personel ve bir gönüllü itfaiyeci birliği ile iki arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderiliyor.
Türkiye'ye tam teçhizatlı 76 itfaiyeci ve sekiz eğitimli köpek gönderiyor.
Kosova ve Hırvatistan'dan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalara destek olmak amacıyla Türkiye’ye hareket etti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye 55 kurtarma görevlisinin gönderildiğini söyledi.
Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.
Sivil Koruma Dairesi Türkiye'ye yardım teklif etti. Bir itfaiye ekibi Pisa'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ordusu sağlık ve diğer personelin yanı sıra bir nakliye uçağı ile profesyonel ekipman taşınacağını da söyledi. İtalya deprem konusunda son derece tecrübeli ekiplere sahip bir ülke.
Mısır'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye 5 yardım uçağını gönderdiği bildirildi.
Türk Kızılayı'na 632 bin dolar ve Suriye Arap Kızılayı'na 316 bin dolar nakit yardım gönderdiler.
Çin Acil Durum Bakanlığına bağlı, arama, kurtarma ve sağlık destek görevlilerinden oluşan 82 kişilik Çin ekibi kurtarma ekipmanları ve malzemeleriyle yola çıktı.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla uzman ekip göndereceğini bildirdi.
AB Komisyonu'nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarčič, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Türkiye'ye 21 ülkeden 28 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini bildirdi.