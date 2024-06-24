Türkiye'yi gururlandıran tablo! İşte ABD'deki en başarılı 25 Türk öğrenci
ABD’de lisans eğitimi alan Türk öğrenciler arasından seçilen 2024 yılının en başarılı mezunlarının yer aldığı ‘ABD’deki En Başarılı 25 Türk Öğrenci’ listesi açıklandı.
Son 15 yıldır ‘ABD’deki En Başarılı 25 Türk Öğrenci’ listesi yayınlanıyor, 2024 yılı listesini de duyuruldu. İstatistiklere göre Amerika’da şu anda 10 bin 844 Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 3,605 tanesi lisans eğitimi alıyor. 2024 yılında Amerika’ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 11. sırada yer alıyor.