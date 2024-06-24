Türkiye'yi gururlandıran tablo! İşte ABD'deki en başarılı 25 Türk öğrenci

“KARİYERLERİNE EN BÜYÜK KURULUŞLARDA İLK ADIMLARINI ATTILAR”

Türkman sözlerine şöyle devam etti:



“Seçmiş olduğumuz 2024 mezunu en başarılı öğrenciler kusursuz bir şekilde Türkiye’yi okullarında temsil etmiş ve sadece Türkiye’nin değil dünyanın liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır. Henüz okurken astro fizikten astro biyolojiye, yapay zekadan nöro bilime kadar çeşitli araştırmalarda yer alarak dünyanın geleceğine yön verebilecek potansiyellerini göstermişlerdir. Pek çoğu da bu çalışmalarıyla ödüller almıştır ve önlerini açacak yeni teklifler almışlardır. Listede yer alan 25 öğrenciden pek çoğu, ABD’nin alanlarındaki en köklü şirket ve kuruluşlarında kariyer yaşamlarına ilk adımlarını atarken bir kısmı da akademik hayatlarına devam etme kararı aldı.”