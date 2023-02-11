Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! Birçok ülkeden depremzedeler için yardım kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızılayı, depremzedeleri desteklemek için "İyilik Köprüleri" adıyla düzenlenen yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu. Nakdi ve ayni bağışların toplanması, kampanyayı organize eden BAE Kızılayı ve ülkedeki insani yardım kuruluşları ortaklığıyla iki hafta boyunca devam edecek. BAE merkezli El-Ensari Exchange şirketi, 3,67 milyon dirhem (Yaklaşık 1 milyon dolar) bağışta bulunduğunu duyurdu. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 50 milyon dirhem (Yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) yardımda bulundu.