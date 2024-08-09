Türklere en kolay Schengen vizesi veren ülkeler 2024: Türk vatandaşlarına en kolay ve en çok vize onayı veren ülkeler listesi

Eğer Türk vatandaşıysanız ve Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almak istiyorsanız, bu haber sizi ilgilendiriyor. SchengenVisaInfo sitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda, Türkler için Avrupa ülkeleri mercek altına alındı ve en kolay Schengen vizesi veren ülkeler, yüzdelik dilimlerle belirlendi.