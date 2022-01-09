Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor

Türkmenistan'da bulunan ve "Cehennem Kapısı" olarak bilinen ve 1971'den bu yana yanmakta olan ateşin söndürülmesi talimatı verildi.

Haberler - NTV Haber 09.01.2022 - 14:31

Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 1

Talimat Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'dan geldi.

Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 2

Devlet Başkanı, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan çukurun,, hem çevreyi hem de civarda yaşayanların sağlığını olumsuz etkilendiğini söyledi.

Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 3

Berdimuhammedov, bilim insanlarını biraraya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 4

Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşa,, yaklaşık 60 metre çapında ve 20 metre derinliğindeki kraterdeki ateş 1971'den bu yana aktif durumda.

Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 5

Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin de ilgi odağı durumunda.

Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 6
Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 7
Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 8
Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 9
Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 10
Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 11
Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 12
Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 13
Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 14
Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 15
Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor - 16

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