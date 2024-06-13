Türünün son örnekleri: Yabani atlar iki asır sonra Kazakistan bozkırlarında
Soyu tükenme tehlikesi altındaki yabani Prezewalski atı, yaklaşık 200 yıllık bir aradan sonra ana vatanı Kazakistan'a geri döndü. Dünyada kalan son vahşi at türü olduğu bilinen Prezewalski atı, Kazakistan'daki gibi sert kışlara direnme yeteneğine sahip. Türün nesli yeniden kazandırma programından önce 1960'lı yıllarda neredeyse tükenmişti. Şimdi ise dünya üzerinde toplamda yaklaşık 2 bin adet Przewalski atı var.
200 YILLIK HASRET
Soyu tükenme tehlikesi altındaki yabani Prezewalski atı, yaklaşık 200 yıllık bir aradan sonra ana vatanları Kazakistan'a geri döndü.
Berlin'den dört kısrak ve Prag'dan bir aygır ile iki kısraktan oluşan yedi at, Çek hava kuvvetlerine ait bir nakliye uçağıyla Orta Asya ülkesine uçtu.