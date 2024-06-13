Türünün son örnekleri: Yabani atlar iki asır sonra Kazakistan bozkırlarında

2 BİN PRZEWALSKİ ATI VAR

Şu anda dünya çapında 2 bin Przewalski atı var; başta Çin ve Moğolistan olmak üzere, aynı zamanda Fransa ve Rusya'da ve hatta Belarus ve Ukrayna arasındaki Çernobil yasak bölgesinde vahşi doğada yaşıyorlar.