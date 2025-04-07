Türünün tek örneği: 130 bin yıllık yavru mamut bulundu!
Rus bilim insanları, 130 bin yıl önce yaşamış olan bebek mamut “Yana” üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mamut örneği olarak tanımlanan Yana'nın iç organları ve yumuşak dokuları da oldukça iyi korunmuş durumda. Bu keşif, bilim insanlarına mamutun yaşadığı dönemi anlamak için büyük bir fırsat sunuyor.
Rus bilim insanları, 130 bin yıl önce yaşamış yavru bir mamut buldu.
Geçtiğimiz yıl keşfedilen ve bulunduğu nehir havzasından dolayı Yana lakabını alan yavru, olağanüstü bir şekilde korunmuş durumda bulundu.