Türünün tek örneği: 130 bin yıllık yavru mamut bulundu!

ŞİMDİYE KADAR BULUNAN EN İYİ KORUNMUŞ ÖRNEK

Yavru, Sibirya'nın Sakha bölgesinde binlerce yıl boyunca donmuş toprak altında kalarak geçen zamanın yaratacağı tahribattan büyük ölçüde kurtuldu.

Rus bilim insanları iki metre uzunluğunda ve 180 kilogram ağırlığındaki Yana'nın, iç organları ve yumuşak dokuları ile birlikte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mamut örneği olabileceğini söyledi.

Bilim insanları, Yana'nın yaşadığı yer ve zaman hakkında daha fazla bilgi edinmek için antik bakteriler bulmayı ve yediği bitkilerden genetik analiz yapmayı umuyor.