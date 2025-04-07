Türünün tek örneği: 130 bin yıllık yavru mamut bulundu!

Rus bilim insanları, 130 bin yıl önce yaşamış olan bebek mamut “Yana” üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mamut örneği olarak tanımlanan Yana'nın iç organları ve yumuşak dokuları da oldukça iyi korunmuş durumda. Bu keşif, bilim insanlarına mamutun yaşadığı dönemi anlamak için büyük bir fırsat sunuyor.

Türünün tek örneği: 130 bin yıllık yavru mamut bulundu! - 1

Rus bilim insanları, 130 bin yıl önce yaşamış yavru bir mamut buldu.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen ve bulunduğu nehir havzasından dolayı Yana lakabını alan yavru, olağanüstü bir şekilde korunmuş durumda bulundu.

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Türünün tek örneği: 130 bin yıllık yavru mamut bulundu! - 2

YILLAR BOYUNCA SAĞLAM KALDI

Yana'nın kalın derisi, gri-kahverengi rengini ve kırmızımsı postunu geçen yıllar içinde korumayı başarmıştı.

Buruşuk hortumu ise ağzına doğru kıvrılmış şekilde günümüze ulaşmıştı. Gözleri ve bacakları modern bir filin bacaklarını andırıyordu.

Türünün tek örneği: 130 bin yıllık yavru mamut bulundu! - 3

ŞİMDİYE KADAR BULUNAN EN İYİ KORUNMUŞ ÖRNEK

Yavru, Sibirya'nın Sakha bölgesinde binlerce yıl boyunca donmuş toprak altında kalarak geçen zamanın yaratacağı tahribattan büyük ölçüde kurtuldu.

Rus bilim insanları iki metre uzunluğunda ve 180 kilogram ağırlığındaki Yana'nın, iç organları ve yumuşak dokuları ile birlikte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mamut örneği olabileceğini söyledi.

Bilim insanları, Yana'nın yaşadığı yer ve zaman hakkında daha fazla bilgi edinmek için antik bakteriler bulmayı ve yediği bitkilerden genetik analiz yapmayı umuyor.

Türünün tek örneği: 130 bin yıllık yavru mamut bulundu! - 4

MİDE VE BAĞIRSAKLAR KORUNMUŞ

Zoologlar ve biyologlar, yaklaşık 4 bin yıl önce nesli tükenen bir tür olan mamutun üzerinde çalışarak birkaç saat geçirdi.

Bu çalışma sonucunda birçok organ ve dokunun çok iyi korunduğu ortaya çıktı.

Özellikle sindirim sisteminin ve midenin kısmen korunduğu, başta kolon olmak üzere bağırsak parçalarının yerinde olduğu anlaşıldı.

Türünün tek örneği: 130 bin yıllık yavru mamut bulundu! - 5

ANTİK MİKROORGANİZMALAR ARANIYOR

Bilim insanları, mamutun içinde korunan "antik mikroorganizmaları" aradıklarını, böylece "modern mikroorganizmalarla olan evrimsel ilişkilerini" inceleyebileceklerini aktardı.

Yana'nın ilk başta yaklaşık 50 bin yıl önce öldüğünün tahmin ediliyordu.

Ancak içinde bulunduğu donmuş toprak tabakasının analizi sonucunda ölümünün "130 bin yıldan daha eski" olduğu belirlendi.

Türünün tek örneği: 130 bin yıllık yavru mamut bulundu! - 6

ÖLÜM YAŞI DA BELİRLENDİ

Ölüm yaşı ise bir yaşın üzerinde olarak belgelendi, çünkü öldüğünde bebek mamutun süt dişleri çıkmıştı.

Hem fillerin hem de mamutların süt dişleri vardır ve bunlar daha sonra düşer.

Bilim insanları Yana'nın neden bu kadar genç yaşta öldüğünü henüz belirleyemedi. Bu otçul memelinin yaşadığı dönemde, Yakutistan topraklarında henüz insan yoktu. 

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