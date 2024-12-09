Türünün tek örneği: Nükleer atıklar 100 yıl boyunca mezarda saklanacak

ONKALO NEDEN ÖNEMLİ?

Düşük ve orta seviyeli nükleer atıklar için bertaraf tesisleri birçok ülkede bulunsa da, yüksek seviyeli radyoaktif atıkların kalıcı olarak saklanması konusunda Onkalo türünün ilk örneği.

Kullanılmış nükleer yakıt, içerdiği plütonyum ve diğer fisyon ürünleri nedeniyle on binlerce yıl boyunca radyoaktif kalıyor.

Ancak Posiva, iki inç kalınlığındaki bakır kaplama, bentonit kil ve granit kayaların atığın çevreye zarar vermesini önleyeceğini ifade ediyor.