Türünün tek örneği: Nükleer atıklar 100 yıl boyunca mezarda saklanacak
Finlandiya, dünyada ilk kez nükleer atıkların kalıcı depolanması için devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçiriyor. Ülkenin 4 milyar dolarlık Onkalo projesi, yaklaşık 450 metre yerin altında, 100 bin yıl boyunca insanlardan uzak tutulacak şekilde tasarlandı. Bu dev yer altı tesisinde, Finlandiya’nın nükleer santrallerinden çıkan 6 bin 500 ton uranyum atığı depolanacak.
Dünyanın ilk nükleer atık mezarı Finlandiya’da açılıyor; 450 metre derinlikte inşa edilen bu dev proje, insanlık tarihinin en uzun vadeli güvenlik planlarından biri olarak tasarlandı.