TUSAŞ saldırısı dünya basınında

CNN INTERNATIONAL: SALDIRIYI DÜZENLEYEN PKK, ABD İÇİN DE TERÖR ÖRGÜTÜ

CNN International da "Türk Havacılık ve Uzay Şirketine Yönelik 'Terör' Saldırısında 5 Kişi Öldü" manşetli haberinde; şehitlerin arasında TUSAŞ çalışanları ve bir de taksicinin olduğu bilgisini verdi.

Saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da terör örgütü olarak tanındığı hatırlatıldı.