TUSAŞ saldırısı dünya basınında
Başkent Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen terör saldırısı dünya basınında da geniş yankı buldu. The Wahington Post, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediğine ilişkin sözlerine yer verdi. The Wall Street Journal "Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı" ifadelerini aktarırken, CNN International ise saldırıyı düzenleyen PKK'nın ABD için de terör örgütü olduğunu belirtti. BBC, TUSAŞ'ın havacılık endüstrisinde önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparken, The Guardian ise saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı patlattığı bilgisini paylaştı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.
Saldırı dünya basınında da büyük yankı buldu.