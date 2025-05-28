"Tuzaklı insani koridorlar": İsrail, kalıcı işgal planını mı uyguluyor?

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta insani yardım dağıtımı sırasında İsrail'in Filistinlilere ateş açması, "kalıcı işgal" planını yeniden gündeme getirdi. Hamas, şüpheli yardım mekanizmasının, İsrail'in siyasi ve askeri hedeflerini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti.

"Tuzaklı insani koridorlar": İsrail, kalıcı işgal planını mı uyguluyor? - 1

İsrail ve ABD tarafından desteklenen tartışmalı Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan yardım dağıtım noktasına akın eden kalabalığa İsrail ordusunun ateş açması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki yetkililere göre güneydeki Refah kentinde meydana gelen saldırıda 46 kişi yaralandı, 7 kişi ise kayboldu.

Hamas, bu olayın, İsrail ve ABD'nin "şüpheli" yardım mekanizmasının başarısızlığını gösterdiğini bildirdi.

Hamas'ın açıklamasında, bu planın, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kuruluşların rolünü marjinalleştirmek için özel olarak tasarlandığı, İsrail'in siyasi ve askeri hedeflerini pekiştirmeyi, bireylere yardım etmek yerine onları kontrol etmeyi amaçladığı, bunun da uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

"Tuzaklı insani koridorlar": İsrail, kalıcı işgal planını mı uyguluyor? - 2

"YARDIM NOKTALARI GASP ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Hamas'ın açıklamasında, uluslararası meşruiyetin açıkça ihlal edilerek yardımların resmi sınır kapılarından girişine yönelik kapsamlı yasağın sürdüğü hatırlatıldı. Bu bağlamda, tampon bölgelerde kurulan "sözde güvenli" dağıtım noktalarının, yardıma muhtaç sivilleri kasıtlı olarak aşağılayan bir düzen haline geldiği belirtildi.

​​​​​​​Hamas, bu yardım dağıtım noktalarının bir gasp aracına dönüştürüldüğünü ve "tuzaklı insani koridorların" zorlama örneğinden başka bir şey olmadığını ifade etti.

"Tuzaklı insani koridorlar": İsrail, kalıcı işgal planını mı uyguluyor? - 3

ZORLA YERİNDEN ETME HAMLESİ

İsrail ordusu gözetiminde olan ve ABD'li özel şirketlerin yürüttüğü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın dün bölgede iki noktada faaliyetlerine başladığı duyurulmuştu.

Yardımlar sırasında düzenlenen saldırı, İsrail'in zorla yerinden etme planlarını da yeniden gündeme getirdi.

İsrail, üç gün önce duyurduğu kalıcı işgal planında, ordunun yüz binlerce Filistinlinin belirlenmiş alanlara zorla yerinden edilmesine “nezaret edeceğini” açıklamıştı.

İsrail ordusu, yaklaşık 700 bin kişiyi zorla Gazze Şeridi’nin güneyindeki El Mevasi’ye göndermek, halen Gazze’nin kuzeyinde bulunan bir milyon kişinin Gazze kentine gitmesini sağlamak, 350 bin Filistinliyi ise başta Deyr El Belah olmak üzere Gazze’deki merkezi mülteci kamplarına göndermek istiyor.

"Tuzaklı insani koridorlar": İsrail, kalıcı işgal planını mı uyguluyor? - 4

DAĞITIM MERKEZLERİ OLUŞTURULACAK

İsrail'in planına göre yeni yardım dağıtım merkezlerinin, El Mevasi’deki Filistinliler için Tel El Sultan bölgesinde oluşturulması, bir başka “yardım istasyonunun” ise Gazze şehri yakınlarında olması planlanıyor.

Söz konusu yardım planına göre, Gazze’deki her bir aileye beş günlük gıda verilecek ve yeniden yemek almaları için geri dönmeleri gerekecek. ABD'li şirketin personeli dağıtımı doğrudan yapacak ve İsrail ordusu “operasyonun güvenliğini sağlamak ve yağmayı engellemek için” yardım dağıtılan alanlar metrelerce gerisinde konuşlanacak.

"Tuzaklı insani koridorlar": İsrail, kalıcı işgal planını mı uyguluyor? - 5

İSRAİL-ABD YAPIMI TARTIŞMALI ÖRGÜT

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

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