"Tuzaklı insani koridorlar": İsrail, kalıcı işgal planını mı uyguluyor?
Gazze'nin güneyindeki Refah'ta insani yardım dağıtımı sırasında İsrail'in Filistinlilere ateş açması, "kalıcı işgal" planını yeniden gündeme getirdi. Hamas, şüpheli yardım mekanizmasının, İsrail'in siyasi ve askeri hedeflerini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti.
İsrail ve ABD tarafından desteklenen tartışmalı Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan yardım dağıtım noktasına akın eden kalabalığa İsrail ordusunun ateş açması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki yetkililere göre güneydeki Refah kentinde meydana gelen saldırıda 46 kişi yaralandı, 7 kişi ise kayboldu.
Hamas, bu olayın, İsrail ve ABD'nin "şüpheli" yardım mekanizmasının başarısızlığını gösterdiğini bildirdi.
Hamas'ın açıklamasında, bu planın, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kuruluşların rolünü marjinalleştirmek için özel olarak tasarlandığı, İsrail'in siyasi ve askeri hedeflerini pekiştirmeyi, bireylere yardım etmek yerine onları kontrol etmeyi amaçladığı, bunun da uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.