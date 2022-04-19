Tuzlu tadı artıran elektrikli yemek çubukları geliştirildi

Japonya’da bilim insanları, tuzlu tadı artıran ve kişilerin ihtiyacı olan sodyum miktarını dengeleyen elektrikli yemek çubukları geliştirdiklerini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 10:16

Tuzlu tadı artıran elektrikli yemek çubukları geliştirildi - 1

’da bilim insanları tuzlu tadı artırmak için elektrikli yemek çubukları geliştirdiklerini duyurdu.

Meiji Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, geliştirilen çubukların tuzlu tatları artırdığı ve diyetlerinde sodyumu azaltması gereken kişilere yardımcı olacağı belirtildi.

Tuzlu tadı artıran elektrikli yemek çubukları geliştirildi - 2

Bilgisayarlı yemek çubuklarını geliştiren profesör Homei Miyashita, çubukların elektrik stimülasyonu ve bir bilek bandına takılan bir mini bilgisayar kullanarak tatları iyileştirdiğini aktardı.

Tuzlu tadı artıran elektrikli yemek çubukları geliştirildi - 3

Miyashita, cihazın yiyeceklerden sodyum iyonlarını yemek çubukları aracılığıyla tuzluluk hissi yaratacakları ağza iletmek için zayıf bir elektrik akımı kullandığını söyledi.

Profesör, “Sonuç olarak tuzlu tadı 1,5 kat artıyor” dedi.

Tuzlu tadı artıran elektrikli yemek çubukları geliştirildi - 4

Miyashita, teknolojinin insan duyusal deneyimleriyle etkileşime girebileceği ve onları uyarabileceği çeşitli yolları araştırdıklarını vurguladı.

Tuzlu tadı artıran elektrikli yemek çubukları geliştirildi - 5

Geleneksel yemek kültüründe tuzlu tatların sıkça kullanıldığı Japonya'da, tadı arttırıcı yemek çubuklarının özel bir öneminin olabileceği belirtilen çalışmada ortalama bir Japon yetişkinin günde yaklaşık 10 gram tuz tükettiği, bunun da Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen miktarın iki katı olduğunun altı çizildi. 

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