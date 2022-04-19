Tuzlu tadı artıran elektrikli yemek çubukları geliştirildi

Geleneksel yemek kültüründe tuzlu tatların sıkça kullanıldığı Japonya'da, tadı arttırıcı yemek çubuklarının özel bir öneminin olabileceği belirtilen çalışmada ortalama bir Japon yetişkinin günde yaklaşık 10 gram tuz tükettiği, bunun da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen miktarın iki katı olduğunun altı çizildi.