Tuzlu tadı artıran elektrikli yemek çubukları geliştirildi

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 10:16
Japonya’da bilim insanları tuzlu tadı artırmak için elektrikli yemek çubukları geliştirdiklerini duyurdu.
Meiji Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, geliştirilen çubukların tuzlu tatları artırdığı ve diyetlerinde sodyumu azaltması gereken kişilere yardımcı olacağı belirtildi.
Bilgisayarlı yemek çubuklarını geliştiren profesör Homei Miyashita, çubukların elektrik stimülasyonu ve bir bilek bandına takılan bir mini bilgisayar kullanarak tatları iyileştirdiğini aktardı.
Miyashita, cihazın yiyeceklerden sodyum iyonlarını yemek çubukları aracılığıyla tuzluluk hissi yaratacakları ağza iletmek için zayıf bir elektrik akımı kullandığını söyledi.
Profesör, “Sonuç olarak tuzlu tadı 1,5 kat artıyor” dedi.
Miyashita, teknolojinin insan duyusal deneyimleriyle etkileşime girebileceği ve onları uyarabileceği çeşitli yolları araştırdıklarını vurguladı.
Geleneksel yemek kültüründe tuzlu tatların sıkça kullanıldığı Japonya'da, tadı arttırıcı yemek çubuklarının özel bir öneminin olabileceği belirtilen çalışmada ortalama bir Japon yetişkinin günde yaklaşık 10 gram tuz tükettiği, bunun da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen miktarın iki katı olduğunun altı çizildi.