Twitter: Elon Musk, sahte hesaplara ilişkin verileri manipüle etti (Elon Musk-Twitter davasının kazananı kim olacak?)

Twitter’ın avukatlarına göre, Elon Musk'ın kendi veri bilimcileri, sosyal medya platformunda, milyarderin öne sürdüğü kadar sahte hesap bulamadı.
Musk, Twitter yöneticilerine şirketi 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını sonlandıran ilk mektubunu göndermeden bir gün önce, devasa Twitter kullanıcı verilerini analiz etmek iki firma kendi bot tahminlerini bildirdi.
Bunlardan Cyabra adlı şirket, Musk'a Twitter'ın muhtemelen yüzde 11 oranında bot veya sahte hesaba sahip olduğunu açıkladı. Diğer şirket CounterAction ise sosyal medya platformlarında yalnızca yüzde 5,3 oranında bot ve sahte hesap olduğunu bildirdi.
Ancak Musk, Mayıs ayında Twitter'daki sahte hesap oranının yüzde 20’den çok daha fazla olduğunu öne sürmüştü. 51 yaşındaki iş insanı fesih mektubunda, platformdaki sahte hesapların Twitter'ın kamuya açıkladığı yüzde 5'lik tahminden "çok da yüksek" olduğu için anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Ardından, Twitter Musk’ın feshinin yasal olmadığını belirtere dava açtı ve dava Ekim ayında Delaware'de bir mahkemede görülmeye başlayacak.
Diğer taraftan, Business Insider’a konulan Twitter’ın bir avukatı, Musk'ın seçtiği firmaların her iki bulgusunun da "Twitter'ın iddialarıyla çok uyumlu" olduğunu belirterek, "Bu analizlerin hiçbiri, Musk'ın Twitter’a ve 8 Temmuz'da sunduğu fesih mektubunda dünyaya söylediklerini desteklemiyor" diye konuştu.
Twitter'ın avukatı, Musk'ın hukuk ekibini, kasıtlı olarak verileri saklamakla suçlamaya devam etti ve davanın ilk günlerinden beri istediklerini ancak belgeleri dün itibariyle görebildiklerini söyledi.
Duruşma sırasında avukat, "Musk'un Twitter'da söylediklerini ve dünyaya anlattıklarını gerçekten doğrulayan herhangi bir analiz varsa, kesinlikle bu davada sunulmamıştır" diye ekledi.
Uzmanlar Cyabra’nın yüzde 11'lik tahminin Twitter'ın kendi tahminlerinden hala önemli ölçüde yüksek olduğunu belirterek, Musk'ın davayı kazanma olasılığının bulunduğunu kaydetti.
Öte yandan, iki taraf arasında mahkeme dışı bir anlaşma olabileceğine dair spekülasyonlar sürerken,17 Ekim'de başlayacak olan davanın beş gün süreceği tahmin ediliyor.