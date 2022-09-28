Twitter: Elon Musk, sahte hesaplara ilişkin verileri manipüle etti (Elon Musk-Twitter davasının kazananı kim olacak?)

Diğer taraftan, Business Insider’a konulan Twitter’ın bir avukatı, Musk'ın seçtiği firmaların her iki bulgusunun da "Twitter'ın iddialarıyla çok uyumlu" olduğunu belirterek, "Bu analizlerin hiçbiri, Musk'ın Twitter’a ve 8 Temmuz'da sunduğu fesih mektubunda dünyaya söylediklerini desteklemiyor" diye konuştu.

Twitter'ın avukatı, Musk'ın hukuk ekibini, kasıtlı olarak verileri saklamakla suçlamaya devam etti ve davanın ilk günlerinden beri istediklerini ancak belgeleri dün itibariyle görebildiklerini söyledi.