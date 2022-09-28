Twitter: Elon Musk, sahte hesaplara ilişkin verileri manipüle etti (Elon Musk-Twitter davasının kazananı kim olacak?)

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almaktan vazgeçmesinin ardından, milyarder iş insanı ile sosyal medya devi arasında amansız bir mücadele başladı. Son olarak Twitter'ın avukatları Musk'ın danıştığı şirketlerin Twitter'daki sahte hesap oranını yüzde 5-11 arasında hesapladığını belirterek Tesla CEO'sunu verileri manipüle etmekle suçladı. Musk ve Twitter arasındaki davanın gelecek ay görülmeye başlanması bekleniyor. Peki Musk'ın Twitter'ın açtığı davayı kazanma ihtimali var mı?

Twitter: Elon Musk, sahte hesaplara ilişkin verileri manipüle etti (Elon Musk-Twitter davasının kazananı kim olacak?) - 1

Twitter’ın avukatlarına göre, Elon Musk'ın kendi veri bilimcileri, sosyal medya platformunda, milyarderin öne sürdüğü kadar sahte hesap bulamadı. 

Twitter: Elon Musk, sahte hesaplara ilişkin verileri manipüle etti (Elon Musk-Twitter davasının kazananı kim olacak?) - 2

Musk, Twitter yöneticilerine şirketi 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını sonlandıran ilk mektubunu göndermeden bir gün önce, devasa Twitter kullanıcı verilerini analiz etmek iki firma kendi bot tahminlerini bildirdi.

Twitter: Elon Musk, sahte hesaplara ilişkin verileri manipüle etti (Elon Musk-Twitter davasının kazananı kim olacak?) - 3

Bunlardan Cyabra adlı şirket, Musk'a Twitter'ın muhtemelen yüzde 11 oranında bot veya sahte hesaba sahip olduğunu açıkladı. Diğer şirket CounterAction ise sosyal medya platformlarında yalnızca yüzde 5,3 oranında bot ve sahte hesap olduğunu bildirdi.

Twitter: Elon Musk, sahte hesaplara ilişkin verileri manipüle etti (Elon Musk-Twitter davasının kazananı kim olacak?) - 4

MUSK YÜZDE 20'DEN DAHA FAZLA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Ancak Musk, Mayıs ayında Twitter'daki sahte hesap oranının yüzde 20’den çok daha fazla olduğunu öne sürmüştü.  51 yaşındaki iş insanı fesih mektubunda, platformdaki sahte hesapların Twitter'ın kamuya açıkladığı yüzde 5'lik tahminden "çok da yüksek" olduğu için anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Ardından, Twitter Musk’ın feshinin yasal olmadığını belirtere dava açtı ve dava Ekim ayında Delaware'de bir mahkemede görülmeye başlayacak. 

Twitter: Elon Musk, sahte hesaplara ilişkin verileri manipüle etti (Elon Musk-Twitter davasının kazananı kim olacak?) - 5

Diğer taraftan, Business Insider’a konulan Twitter’ın bir avukatı,  Musk'ın seçtiği firmaların her iki bulgusunun da "Twitter'ın iddialarıyla çok uyumlu" olduğunu belirterek, "Bu analizlerin hiçbiri,  Musk'ın Twitter’a ve 8 Temmuz'da sunduğu fesih mektubunda dünyaya söylediklerini desteklemiyor" diye konuştu. 

Twitter'ın avukatı, Musk'ın hukuk ekibini, kasıtlı olarak verileri saklamakla suçlamaya devam etti ve davanın ilk günlerinden beri istediklerini ancak belgeleri dün  itibariyle görebildiklerini söyledi.

Twitter: Elon Musk, sahte hesaplara ilişkin verileri manipüle etti (Elon Musk-Twitter davasının kazananı kim olacak?) - 6

Duruşma sırasında avukat, "Musk'un Twitter'da söylediklerini ve dünyaya anlattıklarını gerçekten doğrulayan herhangi bir analiz varsa, kesinlikle bu davada sunulmamıştır" diye ekledi.

Twitter: Elon Musk, sahte hesaplara ilişkin verileri manipüle etti (Elon Musk-Twitter davasının kazananı kim olacak?) - 7

MUSK'IN DAVAYI KAZANMA İHTİMALİ VAR MI?

Uzmanlar Cyabra’nın yüzde 11'lik tahminin Twitter'ın kendi tahminlerinden hala önemli ölçüde yüksek olduğunu belirterek, Musk'ın davayı kazanma olasılığının bulunduğunu kaydetti. 

Öte yandan, iki taraf arasında mahkeme dışı bir anlaşma olabileceğine dair spekülasyonlar sürerken,17 Ekim'de başlayacak olan davanın beş gün süreceği tahmin ediliyor.

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